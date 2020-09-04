Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального. По его словам, белорусской стороне удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей на эту тему. Лукашенко пояснил, что разговор был перехвачен на днях, до выступления канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она затронула дело Навального.