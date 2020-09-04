Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.
Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального. По его словам, белорусской стороне удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей на эту тему. Лукашенко пояснил, что разговор был перехвачен на днях, до выступления канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она затронула дело Навального.
«Ведомости» приводят полную расшифровку разговора:
Варшава: Алло! Добрый день, Ник! Как наши дела?
Берлин: Вроде бы все по плану. Матрериалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.
Варшава: Отравление подтверждается точно?
Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война. А во время войны всякие методы хороши.
Варшава: Согласен, надо отбить охоту Путину. Сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
Берлин: Этим и занимаемся. А как ваши дела в Беларуси?
Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.
Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты Бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.