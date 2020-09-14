На губернаторских выборах – 2020 победило колхозное голосование

В 2019 г. проявило себя «Умное голосование» политика Алексея Навального: на волне протеста, связанного с недопуском большого числа кандидатов на выборы, в Мосгордуму было избрано 20 кандидатов, на которых прямо указал Навальный. После столичного успеха сложнее оценить эффективность «Умного голосования» в регионах. Пример Томска, где из 27 депутатов, избранных по одномандатным округам, 19 были поддержаны сторонниками Навального, пока не кажется достаточно показательным. Во-первых, в городе с выборов 2015 г. и так сильно упал результат «Единой России». Во-вторых, нынешние томские выборы проходили при чрезвычайно низкой явке (менее 20%).