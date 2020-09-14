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На губернаторских выборах – 2020 победило колхозное голосование

Оппозиции стоит поискать мотивы для участия избирателей в выборах
Максим Иванов
Над такими случаями – голосование на лавочках, еще что-то – издеваются наши рафинированные шутники, которые не видят Россию, как она есть
Элла Памфилова председатель ЦИК

Эллу Памфилову не зря возмущает недоверие, которое выражают отдельные граждане к внедренному благодаря коронавирусу многодневному голосованию. Без таких технологий обеспечивать явку становится все тяжелее. Главный итог региональных выборов – 2020: избиратель не приходит на участки сам по себе.

В 2019 г. проявило себя «Умное голосование» политика Алексея Навального: на волне протеста, связанного с недопуском большого числа кандидатов на выборы, в Мосгордуму было избрано 20 кандидатов, на которых прямо указал Навальный. После столичного успеха сложнее оценить эффективность «Умного голосования» в регионах. Пример Томска, где из 27 депутатов, избранных по одномандатным округам, 19 были поддержаны сторонниками Навального, пока не кажется достаточно показательным. Во-первых, в городе с выборов 2015 г. и так сильно упал результат «Единой России». Во-вторых, нынешние томские выборы проходили при чрезвычайно низкой явке (менее 20%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных