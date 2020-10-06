Гибель Ирины Славиной не вызовет массовых протестов

6 октября в Нижнем Новгороде пройдет церемония прощания с Ириной Славиной – бывшим учредителем, главным редактором и автором издания KozaPress, которая 2 октября погибла в результате самосожжения. Славина подожгла себя перед зданием областного управления МВД. Пока она горела, прохожие пытались ей помочь, потушить, но она не дала им этого сделать. На отчаянный акт она пошла сознательно. И прежде чем совершить самосожжение, написала в своем Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».