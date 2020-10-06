Гибель Ирины Славиной не вызовет массовых протестов

Гибель Ирины Славиной не вызовет массовых протестовВ доказательстве этого и был смысл ее самосожжения
В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию
6 октября в Нижнем Новгороде пройдет церемония прощания с Ириной Славиной – бывшим учредителем, главным редактором и автором издания KozaPress, которая 2 октября погибла в результате самосожжения. Славина подожгла себя перед зданием областного управления МВД. Пока она горела, прохожие пытались ей помочь, потушить, но она не дала им этого сделать. На отчаянный акт она пошла сознательно. И прежде чем совершить самосожжение, написала в своем Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Российская Федерация – кто это? Вроде, все просто и ясно: Российская Федерация – это, в частности, силовики, которые накануне рано утром провели обыск дома у Славиной как свидетеля по делу оппозиционера Михаила Иосилевича, подозреваемого в контактах с «нежелательной» «Открытой Россией». Бессилие перед ними стало, говорят коллеги Славиной, той спичкой, из-за которой она вспыхнула.