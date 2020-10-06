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Гибель Ирины Славиной не вызовет массовых протестов

В доказательстве этого и был смысл ее самосожжения
Максим Иванов
В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию
Ирина Славина бывший главный редактор и учредитель нижегородского портала KozaPress

6 октября в Нижнем Новгороде пройдет церемония прощания с Ириной Славиной – бывшим учредителем, главным редактором и автором издания KozaPress, которая 2 октября погибла в результате самосожжения. Славина подожгла себя перед зданием областного управления МВД. Пока она горела, прохожие пытались ей помочь, потушить, но она не дала им этого сделать. На отчаянный акт она пошла сознательно. И прежде чем совершить самосожжение, написала в своем Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Российская Федерация – кто это? Вроде, все просто и ясно: Российская Федерация – это, в частности, силовики, которые накануне рано утром провели обыск дома у Славиной как свидетеля по делу оппозиционера Михаила Иосилевича, подозреваемого в контактах с «нежелательной» «Открытой Россией». Бессилие перед ними стало, говорят коллеги Славиной, той спичкой, из-за которой она вспыхнула.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных