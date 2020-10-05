Песков назвал «трагическим происшествием» самоубийство журналистки Славиной
Самоубийство главного редактора Koza.press Ирины Славиной является «трагическим происшествием», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что это дело не является вопросом Кремля. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по словам Пескова, выяснит причины происшедшего.
«Во-первых, безусловно, это такое трагическое происшествие, и, собственно, мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание на реакцию губернатора Никитина, который сказал, что обязательно разберётся в происшедшем. Поэтому нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберётся с этим положением дел и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства»», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Славина покончила с собой у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде. Региональное управление МЧС получило сообщение о произошедшем в 15:30 мск. Накануне этого Славина предупредила о своей кончине на странице в Facebook. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала она.
Затем СК заявил, что сообщения СМИ о связи смерти Славиной с проведением обысков у нее дома «не имеет под собой никаких оснований».
1 октября Славина сообщила об обысках в ее квартире с участием сотрудников правоохранительных органов и понятых. По ее словам, они искали брошюры, листовки и счета, связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в России). Славина пояснила, что сотрудники силовых структур забрали флешки, ноутбуки, компьютер и телефоны у нее, ее мужа и дочери.