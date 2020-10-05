Песков назвал «трагическим происшествием» самоубийство журналистки Славиной

«Во-первых, безусловно, это такое трагическое происшествие, и, собственно, мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание на реакцию губернатора Никитина, который сказал, что обязательно разберётся в происшедшем. Поэтому нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберётся с этим положением дел и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства»», — сказал Песков.