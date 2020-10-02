СК не нашел связи между самоубийством журналистки Славиной и обысками

«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований», — говорится в сообщении. В СК подчеркнули, что она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились следственные действия.