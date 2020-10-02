СК не нашел связи между самоубийством журналистки Славиной и обысками
Сообщения о том, что самоубийство журналистки, главреда издания Koza.press Ирины Славиной связано с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований, заявили в Нижегородском управлении Следственного комитета (СК), сообщает пресс-служба ведомства.
«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований», — говорится в сообщении. В СК подчеркнули, что она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились следственные действия.
В СК добавили, что следователи начали проверку в связи происшествием. Специалисты назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу состояния Славиной.
Ранее сообщалось, что Славина покончила с собой у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде. Региональное управление МЧС получило сообщение о произошедшем в 15:30 мск. Накануне этого Славина предупредила о своей кончине на странице в Facebook. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала она.
1 октября Славина сообщила об обысках в ее квартире с участием сотрудников правоохранительных органов и понятых. По ее словам, они искали брошюры, листовки и счета, связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в РФ). Славина пояснила, что сотрудники силовых структур забрали флешки, ноутбуки, компьютер и телефоны у нее, ее мужа и дочери.