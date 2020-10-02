Журналистка покончила с собой возле здания МВД в Нижнем Новгороде

Ранее, 1 октября, Славина рассказала, об обысках в ее квартире с участием сотрудников правоохранительных органов и понятых. По ее словам, они искали брошюры, листовки и счета, связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в РФ). В итоге, согласно сообщению погибшей, сотрудники силовых структур забрали флешки, ноутбуки, компьютер и телефоны у нее, ее мужа и дочери.