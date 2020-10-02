Журналистка покончила с собой возле здания МВД в Нижнем Новгороде
Главный редактор сетевого издания Koza.press Ирина Славина покончила с собой у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на друзей погибшей. По информации издания, сотрудники полиции не успели остановить ее.
Региональное МЧС получило сообщение о произошедшем в 15:30 мск. Накануне этого Славина предупредила о своей кончине на странице в Facebook. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала она.
Ранее, 1 октября, Славина рассказала, об обысках в ее квартире с участием сотрудников правоохранительных органов и понятых. По ее словам, они искали брошюры, листовки и счета, связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в РФ). В итоге, согласно сообщению погибшей, сотрудники силовых структур забрали флешки, ноутбуки, компьютер и телефоны у нее, ее мужа и дочери.
В управлении СК по Нижегородской области сообщили об обнаружении днем 2 октября тела женщины с признаками термических ожогов в центре Нижнего Новогорода. По факту случившегося проводится доследственная проверка.