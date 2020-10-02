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Журналистка покончила с собой возле здания МВД в Нижнем Новгороде

Ведомости

Главный редактор сетевого издания Koza.press Ирина Славина покончила с собой у здания регионального управления МВД в Нижнем Новгороде, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на друзей погибшей. По информации издания, сотрудники полиции не успели остановить ее.

Региональное МЧС получило сообщение о произошедшем в 15:30 мск. Накануне этого Славина предупредила о своей кончине на странице в Facebook. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала она.

Ранее, 1 октября, Славина рассказала, об обысках в ее квартире с участием сотрудников правоохранительных органов и понятых. По ее словам, они искали брошюры, листовки и счета, связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в РФ). В итоге, согласно сообщению погибшей, сотрудники силовых структур забрали флешки, ноутбуки, компьютер и телефоны у нее, ее мужа и дочери.

В управлении СК по Нижегородской области сообщили об обнаружении днем 2 октября тела женщины с признаками термических ожогов в центре Нижнего Новогорода. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных