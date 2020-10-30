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«Мегафон» задумался о собственных спутниках

Аналогичные проекты сейчас терпят неудачу с вероятностью 75%
Иван Чеберко
Первые орбитальные миссии спутников от Мегафон 1440 мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет.
Алексей Шелобков глава «Мегафон 1440»

«Мегафон» заявил о своем интересе к низкоорбитальным спутниковым технологиям: компания потратит 6 млрд руб. на изучение экономической целесообразности такого проекта и разработку прототипов оборудования. Такой шаг ни к чему не обязывает, за ним совсем не обязательно последует масштабирование проекта до глобального и запуск сотен космических аппаратов. Более того, дальнейший отказ от создания коммерческой системы спутниковой связи будет нормальным финалом истории, потому что у операторов низкоорбитальных группировок, как правило, тяжелая судьба. Бум развития таких систем пришелся на рубеж тысячелетий, и выжившие с тех пор операторы Iridium и GlobalStar прошли через банкротство. Сейчас создаются две глобальные низкоорбитальные спутниковые системы – OneWeb и Starlink, и первая уже тоже проходит процедуру банкротства. То есть по состоянию на текущий момент вероятность банкротства глобальной системы низкоорбитальной системы связи– 75%.

В заявлениях «Мегафон» избегает термина «глобальный», при этом название проекта – «Мегафон 1440» – прямо на это намекает. 1440 – это одна из возможных конфигураций спутникового флота: 24 орбиты по 60 аппаратов. Сейчас объявлена первая стадия проекта, которая обычно включает эскизное проектирование системы и создание макетов. Далее, как правило, следует изготовление нескольких опытных образцов для летных испытаний и их вывод на орбиту. Летные экземпляры, если до них дойдет дело, «Мегафон» почти наверняка будет заказывать за рубежом. В России спутники связи серийно выпускает только одно предприятие – «Информационные спутниковые системы имени Решетнева». С учетом того, что «Роскосмосу» выделено финансирование на проект «Сфера» (а это сотни космических аппаратов), в обозримой перспективе это предприятие будет загружено заказами под завязку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных