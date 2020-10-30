«Мегафон» задумался о собственных спутниках

«Мегафон» заявил о своем интересе к низкоорбитальным спутниковым технологиям: компания потратит 6 млрд руб. на изучение экономической целесообразности такого проекта и разработку прототипов оборудования. Такой шаг ни к чему не обязывает, за ним совсем не обязательно последует масштабирование проекта до глобального и запуск сотен космических аппаратов. Более того, дальнейший отказ от создания коммерческой системы спутниковой связи будет нормальным финалом истории, потому что у операторов низкоорбитальных группировок, как правило, тяжелая судьба. Бум развития таких систем пришелся на рубеж тысячелетий, и выжившие с тех пор операторы Iridium и GlobalStar прошли через банкротство. Сейчас создаются две глобальные низкоорбитальные спутниковые системы – OneWeb и Starlink, и первая уже тоже проходит процедуру банкротства. То есть по состоянию на текущий момент вероятность банкротства глобальной системы низкоорбитальной системы связи– 75%.