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Германия вводит гендерные квоты

В советах директоров, которые состоят из трех и более человек, должна быть минимум одна женщина
Илья Виноградов
Мы положили конец свободному от женщин топ-менеджменту в крупных компаниях
Франциска Гиффай министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии

В движении современного западноевропейского общества к гендерному равноправию пройдена очередная серьезная веха.

Партии в коалиционном правительстве Германии пришли к соглашению о введении в стране обязательной квоты для женщин в руководстве публичных компаний. Рабочая группа, в которую входили представители правящего блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Ангелой Меркель, и социал-демократической партии, 20 ноября объявила, что в советах директоров, которые состоят из трех и более человек, должна быть минимум одна женщина. Кабинет министров, по информации издания Handelsblatt, может принять соответствующее постановление уже 6 января 2021 г.

Отмечается, что дебаты в рабочей группе по данному законопроекту велись с лета. Помимо введения обязательной гендерной квоты для публичных компаний, законопроект подразумевает введение доли в 30% женщин в наблюдательных советах компаний, в которых контрольный пакет акций принадлежит государству, а также гендерных квот для государственных учреждений в сферах здравоохранения, пенсионного обеспечения и страхования и для федерального министерства труда и социальных вопросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных