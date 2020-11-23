Германия вводит гендерные квоты

Партии в коалиционном правительстве Германии пришли к соглашению о введении в стране обязательной квоты для женщин в руководстве публичных компаний. Рабочая группа, в которую входили представители правящего блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Ангелой Меркель, и социал-демократической партии, 20 ноября объявила, что в советах директоров, которые состоят из трех и более человек, должна быть минимум одна женщина. Кабинет министров, по информации издания Handelsblatt, может принять соответствующее постановление уже 6 января 2021 г.