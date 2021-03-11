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Первый год COVID-19

11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Иван Чеберко
Все страны еще могут изменить ход этой пандемии.
Тедрос Адханом Гебрейсус глава Всемирной организации здравоохранения, 11 марта 2020 г.

Ровно год назад генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус объявил глобальную пандемию нового коронавируса. Что стало своего рода констатацией факта, возможно даже запоздалой, – к тому моменту вирус был обнаружен более чем в 100 странах мира. Хотя в числовом выражении ситуация не выглядела чрезвычайной: 120 000 человек заразившихся (на самом деле их уже тогда было гораздо больше) и 4300 погибших на весь земной шар. «Пандемия – это не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно, – заявил тогда Гебрейсус. – Мы не часто можем делать столь громкие заявления. Сейчас все страны все еще могут изменить ход этой пандемии».

Оценивая эти слова спустя год, мы знаем, что все оказалось сложнее. Не все страны оказались в состоянии изменить ход пандемии, и даже сегодня нет полной ясности, какие меры каким именно изменениям способствуют. В Европе две не самые маленькие страны – Белоруссия и Швеция – вообще не вводили жестких карантинов и при этом избежали массовой гибели населения. А есть страны, локдауны в которых в той или иной форме длятся уже фактически год и причин отменять их власти не находят. Что лучше всего удалось коронавирусу – так это посеять неопределенность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных