Первый год COVID-19

Ровно год назад генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус объявил глобальную пандемию нового коронавируса. Что стало своего рода констатацией факта, возможно даже запоздалой, – к тому моменту вирус был обнаружен более чем в 100 странах мира. Хотя в числовом выражении ситуация не выглядела чрезвычайной: 120 000 человек заразившихся (на самом деле их уже тогда было гораздо больше) и 4300 погибших на весь земной шар. «Пандемия – это не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно, – заявил тогда Гебрейсус. – Мы не часто можем делать столь громкие заявления. Сейчас все страны все еще могут изменить ход этой пандемии».