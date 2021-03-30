Сергей Миронов пока нужен Кремлю

Сергей Миронов пока нужен КремлюЕго обновленная партия будет бороться с КПРФ за 2-е место на выборах в Госдуму
Итоги выборов мэра Якутска – это выполнение той задачи, которую я ставлю на выборах в Государственную думу: занять минимум 2-е место.
Сергей Миронов, председатель партии, которая с недавних пор называется «Справедливая Россия – За правду», выразил удовлетворение тем, что его кандидат проиграл. На выборах мэра Якутска 28 марта справоросс Виталий Обедин слегка – меньше чем на 4000 голосов – отстал от единоросса Евгения Григорьева. Как правило, когда победу можно отстоять, руководство партии пытается это сделать. Миронов и сам так поступал – правда, довольно давно: в те времена, когда его партия еще делала вид, что у нее есть самостоятельная линия поведения. В 2012 г., когда Владимир Путин только возвращался в Кремль на третий президентский срок, справороссы активно выходили на акции протеста, а в Астрахани даже организовывали свой митинг – в поддержку голодавшего кандидата в мэры Олега Шеина. А ведь тогда разница в числе проголосовавших за него и единоросса Михаила Столярова была двукратная (не в пользу Шеина). Приезжал на тот митинг и Миронов.
Теперь у него, судя по комментариям после выборов в Якутске, другая позиция. По словам Миронова, «итоги выборов мэра Якутска – это выполнение той задачи», которую он ставит на выборах в Госдуму: «занять минимум 2-е место». Это проясняет цели, которые ставятся перед партией. С 2003 г. 2-е место на выборах в Госдуму стабильно занимает КПРФ, потеснить ее – давняя мечта Кремля. В 2003 г. роль основного спойлера КПРФ выполнила «Родина», на базе нее (а также Партии пенсионеров и Партии жизни) в 2006 г. и была создана «Справедливая Россия». Последние 15 лет Миронов пытался справляться сам – помогали личные контакты с Кремлем. Однако к выборам в Госдуму 2021 г. – крайне важным для политической системы – партийная структура оказалась полностью перестроена.