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Сергей Миронов пока нужен Кремлю

Его обновленная партия будет бороться с КПРФ за 2-е место на выборах в Госдуму
Максим Иванов
Итоги выборов мэра Якутска – это выполнение той задачи, которую я ставлю на выборах в Государственную думу: занять минимум 2-е место.
Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия – За правду»

Сергей Миронов, председатель партии, которая с недавних пор называется «Справедливая Россия – За правду», выразил удовлетворение тем, что его кандидат проиграл. На выборах мэра Якутска 28 марта справоросс Виталий Обедин слегка – меньше чем на 4000 голосов – отстал от единоросса Евгения Григорьева. Как правило, когда победу можно отстоять, руководство партии пытается это сделать. Миронов и сам так поступал – правда, довольно давно: в те времена, когда его партия еще делала вид, что у нее есть самостоятельная линия поведения. В 2012 г., когда Владимир Путин только возвращался в Кремль на третий президентский срок, справороссы активно выходили на акции протеста, а в Астрахани даже организовывали свой митинг – в поддержку голодавшего кандидата в мэры Олега Шеина. А ведь тогда разница в числе проголосовавших за него и единоросса Михаила Столярова была двукратная (не в пользу Шеина). Приезжал на тот митинг и Миронов.

Теперь у него, судя по комментариям после выборов в Якутске, другая позиция. По словам Миронова, «итоги выборов мэра Якутска – это выполнение той задачи», которую он ставит на выборах в Госдуму: «занять минимум 2-е место». Это проясняет цели, которые ставятся перед партией. С 2003 г. 2-е место на выборах в Госдуму стабильно занимает КПРФ, потеснить ее – давняя мечта Кремля. В 2003 г. роль основного спойлера КПРФ выполнила «Родина», на базе нее (а также Партии пенсионеров и Партии жизни) в 2006 г. и была создана «Справедливая Россия». Последние 15 лет Миронов пытался справляться сам – помогали личные контакты с Кремлем. Однако к выборам в Госдуму 2021 г. – крайне важным для политической системы – партийная структура оказалась полностью перестроена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных