Сергей Миронов пока нужен Кремлю

Сергей Миронов, председатель партии, которая с недавних пор называется «Справедливая Россия – За правду», выразил удовлетворение тем, что его кандидат проиграл. На выборах мэра Якутска 28 марта справоросс Виталий Обедин слегка – меньше чем на 4000 голосов – отстал от единоросса Евгения Григорьева. Как правило, когда победу можно отстоять, руководство партии пытается это сделать. Миронов и сам так поступал – правда, довольно давно: в те времена, когда его партия еще делала вид, что у нее есть самостоятельная линия поведения. В 2012 г., когда Владимир Путин только возвращался в Кремль на третий президентский срок, справороссы активно выходили на акции протеста, а в Астрахани даже организовывали свой митинг – в поддержку голодавшего кандидата в мэры Олега Шеина. А ведь тогда разница в числе проголосовавших за него и единоросса Михаила Столярова была двукратная (не в пользу Шеина). Приезжал на тот митинг и Миронов.