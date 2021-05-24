Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

Илон Маск анонсировал выход Tesla на российский рынок

Однако бизнесмен мог иметь в виду только открытие зарядных станций
Екатерина Максимушкина
Думаю, скоро мы выведем Tesla на российский рынок. Это будет потрясающе.
Илон Маск основатель Tesla и SpaceX

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск производит магическое впечатление на российскую аудиторию. С ним заочно полемизирует в соцсетях глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Однажды Маск сказал, что всем необходимо быть в приложении Clubhouse, – и россияне, владеющие iPhone, немедленно бросились туда (впрочем, надолго не остались). А когда на днях миллиардер по видеосвязи на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое знание» анонсировал грядущее появление Tesla в России, всполошились все – от обычных пользователей соцсетей до важных чиновников.

Об участии Маска в марафоне объявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (он глава курирующего мероприятие общества «Знание»). А пригласил предпринимателя, по словам самого Маска, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. За отведенные 45 мин выступления, которое заняло в расписании марафона почетное место между докладами Дмитрия Пескова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Маск ответил на вопросы студентов и успел высказаться по широкому кругу вопросов: от «Со временем мы планируем построить заводы в других частях мира, когда-нибудь, потенциально, и в России» – до искусственного интеллекта и будущего человеческого сознания.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных