Илон Маск анонсировал выход Tesla на российский рынок

Илон Маск анонсировал выход Tesla на российский рынокОднако бизнесмен мог иметь в виду только открытие зарядных станций
Думаю, скоро мы выведем Tesla на российский рынок. Это будет потрясающе.
Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск производит магическое впечатление на российскую аудиторию. С ним заочно полемизирует в соцсетях глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Однажды Маск сказал, что всем необходимо быть в приложении Clubhouse, – и россияне, владеющие iPhone, немедленно бросились туда (впрочем, надолго не остались). А когда на днях миллиардер по видеосвязи на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое знание» анонсировал грядущее появление Tesla в России, всполошились все – от обычных пользователей соцсетей до важных чиновников.
Об участии Маска в марафоне объявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (он глава курирующего мероприятие общества «Знание»). А пригласил предпринимателя, по словам самого Маска, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. За отведенные 45 мин выступления, которое заняло в расписании марафона почетное место между докладами Дмитрия Пескова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Маск ответил на вопросы студентов и успел высказаться по широкому кругу вопросов: от «Со временем мы планируем построить заводы в других частях мира, когда-нибудь, потенциально, и в России» – до искусственного интеллекта и будущего человеческого сознания.