Илон Маск анонсировал выход Tesla на российский рынок

Об участии Маска в марафоне объявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (он глава курирующего мероприятие общества «Знание»). А пригласил предпринимателя, по словам самого Маска, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. За отведенные 45 мин выступления, которое заняло в расписании марафона почетное место между докладами Дмитрия Пескова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Маск ответил на вопросы студентов и успел высказаться по широкому кругу вопросов: от «Со временем мы планируем построить заводы в других частях мира, когда-нибудь, потенциально, и в России» – до искусственного интеллекта и будущего человеческого сознания.