Восстановление серийного производства Ил-96 и Ту-204/214 – это не столько техническая задача

Восстановление серийного производства Ил-96 и Ту-204/214 – это не столько техническая задачаКрайне важно придумать экономическую модель
Необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска <...> Ту-204/214 и <...> Ил-96.
Советская гражданская авиация была огромной транспортной отраслью, централизованной и мало похожей на коммерческие авиаперевозки нашего времени. Соответственно, и самолеты для пассажирских перевозок при СССР делали другие и по-другому. И главное, что они и работать должны были совершенно по иным экономическим моделям.
Советский авиатранспорт был в первую очередь дотационным социальным проектом. Нужно было довезти пассажира от Калининграда до Анадыря по максимально доступной цене. Или, допустим, отправить командированного из областного центра в далекий полярный поселок, где аэродром – это просто относительно ровное место, на котором и северный олень споткнуться может, а самолет должен сесть. А за границу советский человек вообще летал довольно редко, так что сравнение с западным авиапарком вообще не имело смысла.