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Восстановление серийного производства Ил-96 и Ту-204/214 – это не столько техническая задача

Крайне важно придумать экономическую модель
Владимир Степанов (Дзагуто) , заместитель главного редактора газеты «Ведомости»
Необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска <...> Ту-204/214 и <...> Ил-96.
Сергей Чемезов генеральный директор «Ростеха»

Советская гражданская авиация была огромной транспортной отраслью, централизованной и мало похожей на коммерческие авиаперевозки нашего времени. Соответственно, и самолеты для пассажирских перевозок при СССР делали другие и по-другому. И главное, что они и работать должны были совершенно по иным экономическим моделям.

Советский авиатранспорт был в первую очередь дотационным социальным проектом. Нужно было довезти пассажира от Калининграда до Анадыря по максимально доступной цене. Или, допустим, отправить командированного из областного центра в далекий полярный поселок, где аэродром – это просто относительно ровное место, на котором и северный олень споткнуться может, а самолет должен сесть. А за границу советский человек вообще летал довольно редко, так что сравнение с западным авиапарком вообще не имело смысла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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