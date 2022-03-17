Восстановление серийного производства Ил-96 и Ту-204/214 – это не столько техническая задача

Советский авиатранспорт был в первую очередь дотационным социальным проектом. Нужно было довезти пассажира от Калининграда до Анадыря по максимально доступной цене. Или, допустим, отправить командированного из областного центра в далекий полярный поселок, где аэродром – это просто относительно ровное место, на котором и северный олень споткнуться может, а самолет должен сесть. А за границу советский человек вообще летал довольно редко, так что сравнение с западным авиапарком вообще не имело смысла.