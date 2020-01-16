Как инвестировать через p2b-платформы по новым правилам
Платформы онлайн-кредитования (краудлендинговые, p2b-платформы), через которые малый и средний бизнес привлекает займы, в том числе от населения, а люди могут таким образом инвестировать свободные деньги, работают в России уже не первый год. Самые известные из них – «Поток» (им владеют Альфа-банк и фонд FinTech Capital), Ozon.Invest (Ozon), Start Track (Фонд развития инициатив), «Город денег» (холдинг General Invest), Penenza (АО «Пененза», принадлежит бизнесменам Дмитрию Пангину, Дмитрию Пономареву и Сергею Васильеву). В декабре собственную платформу «Сберкредо» запустил Сбербанк.
Однако до последнего времени их деятельность не регулировалась, взаимоотношения сторон займов опирались лишь на Гражданский кодекс. Платформы произвольно устанавливали правила игры для инвесторов и заемщиков (условия допуска к сделкам, суммы и сроки займов, порядок расчетов и т. д.). Доход платформ складывается из комиссии за услуги, а в некоторых случаях – из процентов, полученных от участия в финансировании заемщиков.
Вступивший в январе в силу закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» наконец установил для них единые требования и принципы работы и поставил таких организаторов заимствований под контроль ЦБ.
Новости для компаний
С 2015 г. ЦБ занимался лишь мониторингом краудлендинга. Однако точных данных о его масштабах и участниках рынка у регулятора не было: до сих пор инвестплатформы предоставляли отчетность добровольно. По приблизительным оценкам, в 2018 г. общий объем «публичного» краудфандинга (включает p2b-кредитование и сегмент, где инвесторы выдают деньги в обмен на нефинансовое вознаграждение) мог составлять 15,2 млрд руб., из них 14,9 млрд руб. приходилось на краудлендинг, рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ. С нового года ЦБ должен вести реестр платформ, а их операторы – сдавать ему отчетность. Какая информация будет содержаться в отчетах, их периодичность, определит нормативный акт ЦБ, который пока находится на регистрации в Минюсте. Реестр будет сформирован к июлю 2020 г.
По закону, уставный капитал оператора должен составлять не менее 5 млн руб. Юридические лица, зарегистрированные на территориях государств, не раскрывающих информацию о финансовых операциях, не могут владеть более чем 10% его капитала.
Теперь операторам запрещено совмещать свою деятельность с брокерской, дилерской, клиринговой, депозитарной и т. д. По закону, оператор помимо предоставления услуг инвестору и заемщику сможет сам привлекать инвестиции, например, на собственное развитие, рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ. На вопрос, может ли сам оператор кредитовать заемщиков, он по существу не ответил.
Через инвестплатформы бизнес получил право привлекать займы и размещать эмиссионные ценные бумаги и токены (утилитарные цифровые права требования передачи вещей, авторских прав, выполнения работ и др.). Компаниям закон разрешает привлекать совокупно на всех площадках не более 1 млрд руб. в год. Исключение делается для ПАО, продающих токены: на них ограничения не распространяются.
Денежки врозь
Собственные средства оператора должны быть отделены от денег участников. Займы будут выдаваться и погашаться только через номинальный счет платформы, индивидуальный учет средств каждого инвестора на нем будет вести оператор, вмешиваться в «общий котел» он сможет лишь для взимания комиссии с инвестора или заемщика.
Операторы будут обязаны проводить идентификацию инвесторов и заемщиков перед допуском к работе.
Платформам придется отвечать за убытки, вызванные предоставлением неполной и вводящей в заблуждение информации (например, об инвестпредложении, порядке его принятия, сроках передачи денег пользователям).
А вот платить по неисполненным обязательствам заемщиков платформы операторы не должны. Новый закон не дал инвесторам гарантий возврата выданного займа. В случае дефолта заемщика инвесторы по-прежнему должны будут взыскивать долги с неплательщика самостоятельно через суд и коллекторов или с помощью платформ.
«Данный вид инвестирования несет существенные риски частичной или полной потери вложенных средств, инвестор должен тщательно оценивать бизнес-проект, в который он предполагает инвестировать», – напоминает представитель ЦБ.
Лимитированные инвестиции
Вложения неквалифицированных инвесторов теперь ограничены суммой в 600 000 руб. в год совокупно на всех платформах. Планка установлена для того, чтобы люди понимали риски и принимали осознанное решение, объясняет представитель ЦБ. Чтобы вложить больше, придется получить статус квалифицированного инвестора – его присвоит платформа.
Сумму, которую инвестор просто держит на номинальном счете, закон не регламентирует, уточняет представитель ЦБ: «На номинальных счетах инвестора может быть больше 600 000 руб., например, с учетом полученного дохода». Физлица должны будут сами «задекларировать» платформе инвестиции, сделанные на других площадках. Следить за соблюдением лимитов вложений должна будет платформа, и в случае выхода за них она обязана выкупить у инвестора права или бумаги на сумму превышения. Но порядок обмена информацией между платформами, а также ответственность для нарушителей в законе не прописаны. По словам члена набсовета «Потока» Юрия Попова, единой базы данных об инвесторах у рынка сейчас нет, а если инвестор предоставит недостоверные сведения, ответственность с платформы фактически снимается.
Как изменится рынок
По словам представителей опрошенных «Ведомостями» краудлендинговых платформ, соответствовать новым стандартам будет несложно. По словам Попова из «Потока», платформа и сейчас им соответствует. «Мы перестроим работу с учетом введения обязательной отчетности ЦБ, номинальных счетов и ограничений по суммам займов. Кодеры напишут соответствующие надстройки внутри самой платформы, это несложная работа», – уверен замглавы Penenza Иван Васильев.
«Для рынка краудлендинга с такими темпами роста, связанного со сбережениями граждан, законодательное регулирование необходимо», – считает вице-президент Ozon по цифровым финансовым сервисам Никита Сайгутин. Создание единого реестра поможет клиентам ориентироваться, работают ли платформы в правовом поле, и даст инструменты для их сравнения, говорит он. «Рынок изменится: если мы раньше гонялись за инвесторами, учили, убеждали, просвещали, то сейчас инвесторы пойдут сами. Основная борьба будет между платформами за качественного заемщика, чтобы снизить риски заимодавца», – рассчитывает Васильев.
Гендиректор «Города денег» Армен Минасян надеется, что инвесторы перестанут связывать краудлендинг с финансовыми пирамидами. Такими, как «Кэшбери», которая предлагала инвесторам вложиться в микрозаймы физлицам и малому бизнесу и сулила 600% годовых, ущерб от ее деятельности ЦБ оценил в 3 млрд руб.
Собеседники «Ведомостей» отмечают, что законодатели сняли не все вопросы p2b-кредитования. Например, по налоговому кодексу, граждане должны платить 13%-ный налог с доходов от инвестиций. Площадкам надо было предоставить статус налоговых агентов по этим доходам физлиц, это требует изменений в Налоговый кодекс, напоминает пресс-служба Сбербанка. Еще один вопрос: должны ли платформы облагаться НДС. «Поскольку, по новому закону, мы оказываем услуги, значит, 20% НДС с нас потребуют. Банки, занимающиеся, по сути, аналогичным бизнесом, плательщиками НДС не являются. Боюсь, НДС задушит рынок, который в силу молодости и так уязвим», – переживает Васильев.
Закон не предполагает налоговых льгот для частных инвесторов, как на бирже, этот вопрос требует дальнейшей проработки, считает управляющий партнер юридической фирмы «Рафиков и партнеры» Рустам Рафиков.