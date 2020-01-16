Как инвестировать через p2b-платформы по новым правилам

С 2015 г. ЦБ занимался лишь мониторингом краудлендинга. Однако точных данных о его масштабах и участниках рынка у регулятора не было: до сих пор инвестплатформы предоставляли отчетность добровольно. По приблизительным оценкам, в 2018 г. общий объем «публичного» краудфандинга (включает p2b-кредитование и сегмент, где инвесторы выдают деньги в обмен на нефинансовое вознаграждение) мог составлять 15,2 млрд руб., из них 14,9 млрд руб. приходилось на краудлендинг, рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ. С нового года ЦБ должен вести реестр платформ, а их операторы – сдавать ему отчетность. Какая информация будет содержаться в отчетах, их периодичность, определит нормативный акт ЦБ, который пока находится на регистрации в Минюсте. Реестр будет сформирован к июлю 2020 г.