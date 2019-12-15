Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Но до конца года оформить заем через «Сберкредо» смогут лишь компании Московского региона, являющиеся клиентами Сбербанка, рассказал «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Попов. По его словам, на платформе будет представлен действующий бизнес, прошедший проверку и скоринг Сбербанка. «Инвесторы получат информацию о компаниях, прошедших проверку, собранную из открытых источников, минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков», – поясняет пресс-служба госбанка. Платформа будет брать с заемщиков комиссию – 5% от привлеченной суммы. Диапазон ставок займов для заемщиков Сбербанк не называет – они будут зависеть от уровня риска.