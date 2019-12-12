Как семья из Хабаровска варит варенье из перца и виски
Варенье – это крупные кусочки фруктов и ягод в густом прозрачном сиропе. Но на прилавках настоящее домашнее варенье практически не встречается, потому что произвести его, не перемолов ягоды в кашу, можно только вручную, говорит 33-летняя основательница мануфактуры семейных рецептов «Густо. Фемели» Виктория Костанецкая. Вместе с родителями Людмилой и Олегом Костанецкими она производит более 10 000 баночек в год. Их особенность – необычные вкусы: апельсин с имбирем и ромом, грейпфрут с шотландским виски, лимон с можжевельником и лимончелло, груша с паприкой, яблоко с шафраном, мармелад из сладкого болгарского перца с халапеньо и др.
Делать варенье Костанецких научила бабушка, она варила его в большом медном тазу и следила, чтобы фрукты и ягоды сохраняли форму. Но лимончелло бабушка, конечно, не добавляла, шутит Виктория. Продавать Костанецкие тоже умели. Родители держат магазинчик хозяйственных товаров, а Виктория работала в магазине богемского стекла в Хабаровске. Вакансию нашла по объявлению. По ее словам, зарплата позволяла оплачивать счета, но откладывать на жизнь не получалось. Кредит брать Костанецкие тоже не хотели. Поэтому начиналась «Густо. Фемели» с малого, стартовый капитал составлял всего 5000 руб. На эти деньги Виктория купила фрукты, сахар и баночки. На домашней кухне Костанецкие сварили 100 банок варенья. Стерилизовали по бабушкиному методу, обдали жаром в духовке. Пробную партию продали на ярмарке выходного дня. И сразу получили небольшую прибыль. Сейчас найти варенье «Густо. Фемели» можно в разных торговых сетях Хабаровска, в 2018 г. выручка предприятия составила 2,3 млн руб.
Очередь на декларацию
Весь 2016 год Костанецкие продавали варенье на ярмарках и проверяли, смогут ли они заинтересовать покупателей, учитывая, что продукт сам по себе не нов, а конкуренция высока. По расчетам Discovery Research Group, в 2018 г. в России выпустили 679,5 млн баночек с джемом, желе, мармеладами и фруктовыми пастами. По пять банок варенья на человека в год. Объем рынка, по расчетам аналитиков, составляет $540,2 млн.