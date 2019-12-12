Как семья из Хабаровска варит варенье из перца и виски

Делать варенье Костанецких научила бабушка, она варила его в большом медном тазу и следила, чтобы фрукты и ягоды сохраняли форму. Но лимончелло бабушка, конечно, не добавляла, шутит Виктория. Продавать Костанецкие тоже умели. Родители держат магазинчик хозяйственных товаров, а Виктория работала в магазине богемского стекла в Хабаровске. Вакансию нашла по объявлению. По ее словам, зарплата позволяла оплачивать счета, но откладывать на жизнь не получалось. Кредит брать Костанецкие тоже не хотели. Поэтому начиналась «Густо. Фемели» с малого, стартовый капитал составлял всего 5000 руб. На эти деньги Виктория купила фрукты, сахар и баночки. На домашней кухне Костанецкие сварили 100 банок варенья. Стерилизовали по бабушкиному методу, обдали жаром в духовке. Пробную партию продали на ярмарке выходного дня. И сразу получили небольшую прибыль. Сейчас найти варенье «Густо. Фемели» можно в разных торговых сетях Хабаровска, в 2018 г. выручка предприятия составила 2,3 млн руб.