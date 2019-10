Как вокалист из Тюмени зарабатывает на шоколадных батончиках без молока и сахара

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Иван Могутов подрабатывал пением в ресторанах, но потом понял, что кулинария интереснее Личный архив

31-летний Иван Могутов родился в городе нефтяников Тюмени и, что вполне ожидаемо, выучился на инженера в государственном нефтегазовом университете. Но по специальности не работал – настоящей его мечтой была сцена. Могутов брал уроки академического вокала, а потом поступил на факультет психологии и педагогики музыкального образования Тюменского госуниверситета. Чтобы подработать, молодой человек пел в ресторанах. Но со временем выяснилось, что кулинария интересует его больше сцены. В 2016 г. он нашел работу бармена-кондитера в Сочи. Поработав там полгода, он переехал в Санкт-Петербург и стал готовить шоколад без сахара на кедровом молоке – для вегетарианцев и сторонников здорового питания. Сладость шоколаду придает тростниковый сок, говорит Могутов. Но в Питере шоколад получался скучным и дождливым, шутит он. В 2018 г. Могутов вернулся в Сочи и открыл маленький шоколадный цех вблизи Красной Поляны. Сейчас шоколадные батончики Могутова Bar for me продают более 150 кофеен Сочи, Тюмени и Санкт-Петербурга. В 2018 г. выручка Bar for me составила 6 млн руб. Теперь Могутов готовится выйти в Москву.

Пригоден для вегетарианцев

Увлечение Могутова здоровым шоколадом началось в 2016 г., когда в Сочи открылся магазин полезных продуктов Konoplya Project. При нем работала небольшая кондитерская для вегетарианцев и сыроедов. Новое предприятие искало сотрудника, способного и продавать заводские сладости, и самостоятельно готовить пудинги, конфеты и лимонады. На объявление откликнулся Могутов. Собеседование проходило по телефону. Могутов рассказал, что мечтает переехать в Сочи, интересуется здоровым питанием и знает несколько рецептов для сыроедов. Могутов получил место, хотя у него не было никакого опыта в кулинарии, и прекрасно справился, вспоминает руководитель проекта Яна Бердникова. Но зарплата была маленькой, говорит Могутов. И в 2017 г. он нашел такое же место в Санкт-Петербурге – в кафетерии «Зелье бар» при магазине здорового питания «Медведь». В заведении он готовил смузи, шейки и простые десерты. Он заметил, что в линейке вегетарианских продуктов не хватает настоящего шоколада из какао-бобов. Обычный шоколад вегетарианцы и сыроеды покупать опасаются – из-за того что в нем содержится молоко. На кассе экокафе обычно лежат ореховые батончики и шоколад из плодов рожкового дерева (кэроб), говорит Могутов.

И он решил придумать рецепт шоколада без консервантов, сахара и животного молока, который понравился бы ему и его близким. Основные ингредиенты – какао-бобы, какао-масло, орехи и тростниковый сок – купил в магазине для кондитеров. Могутов провел много экспериментов со вкусом – добавлял в шоколадную массу финики, кедровое молоко и другие ингредиенты. Рецепт с кедровом молоком показался ему самым удачным. Продавать крафтовый шоколад Могутов решил тоже в кофейнях, рассудив так: шоколад подчеркивает вкус кофе, а значит, его лучше продавать вместе с кофе навынос. И делать не плитки, а батончики: их легче разворачивать и удобнее есть на ходу, говорит Могутов.