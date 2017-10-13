Как бывший бармен зарабатывает на странных сладостях
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Игорь Рубанов стал подрабатывать барменом, когда был студентом филологического факультета в Иркутске. Гастрономия его увлекала больше, чем филология, признается он. Игорь уехал покорять столицы – смешивал коктейли в барах 5-звездочных отелей Москвы и Петербурга. В 2014 г. он основал бюро сладкой архитектуры Rubis Cookies и одних только леденцов сейчас продает 25 000 в месяц. Его маленькая кондитерская, в которую он вложил 300 000 руб. из личных сбережений, выпускает конфеты-портреты известных людей – Пушкина, Ленина, Горького, депутата Милонова, теннисистки Марии Шараповой. Петербургский климат губителен для леденцов, они теряют товарный вид из-за сырости, если торговать ими в магазине, рассказывает Рубанов. Он придумал, как продавать их быстро, – делает сладкие сувениры по заказу рекламных агентств, сувенирных лавок, «Дома книги» на Невском проспекте, Московского зоопарка, замка в Выборге. Среди его клиентов есть даже стоматологические клиники, например «Золотой зуб». А выручка в 2017 г. должна достигнуть около 10 млн руб.
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