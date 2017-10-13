Менеджмент
Платный
Елена Горелова
Предпринимательство
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Сладкий Горький

Как бывший бармен зарабатывает на странных сладостях

Максим Горький, Виталий Милонов и Сальвадор Дали помогли стать Игорю Рубанову успешным кондитером

Игорь Рубанов стал подрабатывать барменом, когда был студентом филологического факультета в Иркутске. Гастрономия его увлекала больше, чем филология, признается он. Игорь уехал покорять столицы – смешивал коктейли в барах 5-звездочных отелей Москвы и Петербурга. В 2014 г. он основал бюро сладкой архитектуры Rubis Cookies и одних только леденцов сейчас продает 25 000 в месяц. Его маленькая кондитерская, в которую он вложил 300 000 руб. из личных сбережений, выпускает конфеты-портреты известных людей – Пушкина, Ленина, Горького, депутата Милонова, теннисистки Марии Шараповой. Петербургский климат губителен для леденцов, они теряют товарный вид из-за сырости, если торговать ими в магазине, рассказывает Рубанов. Он придумал, как продавать их быстро, – делает сладкие сувениры по заказу рекламных агентств, сувенирных лавок, «Дома книги» на Невском проспекте, Московского зоопарка, замка в Выборге. Среди его клиентов есть даже стоматологические клиники, например «Золотой зуб». А выручка в 2017 г. должна достигнуть около 10 млн руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике