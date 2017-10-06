Как выпускник МЭИ накормил москвичей раками
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Андрей Смирнов впервые увидел раков в детстве в магазине «Океан», куда его водила мама – инженер НИИ. Денег на деликатес у семьи тогда не было и попробовать его удалось много лет спустя в ресторане, вспоминает он. В 2011 г. он решил устроить пивную вечеринку с друзьями и раками и обнаружил, что цивилизованного сервиса их доставки в Москве нет. «Купил 5 кило у подозрительной личности из багажника автомобиля», – рассказывает он. Он обежал столичные рынки и нашел хороших раков только на Дорогомиловском. Неделю спустя у него уже появился сайт «Раки-Москва», обещавший доставку свежих раков в любое время суток. Смирнов договорился с торговцами с рынка о закупках небольших партий, и в день запуска сайта ему поступило два заказа. В урожайный на раков сезон, к примеру в августе, он продает их на 5 млн руб. Ему удалось наладить бесперебойные поставки и зимой, когда раки исчезают – прячутся под лед, линяют и их отлов запрещен.
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