Как заработать миллионы на кашах в стаканчиках и омлетах из кофемашины

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Идея торговли кашами навынос родилась благодаря гастриту бывшего бармена Сергея Лунина и кулинарному таланту его жены Лолиты Личный архив

К 31 году Сергей Лунин более 10 лет проработал барменом и заработал профессиональный гастрит, а вместе с ним и любовь к кашам. После того как он встретил свою будущую жену Лолиту, они решили превратить любимые блюда в бизнес. Сергей говорит, что сразу заметил у супруги кулинарный талант: «Она готовит сумасшедше вкусно и быстро». В августе 2017 г. ребята открыли в Санкт-Петербурге кафе «Зерно». Первые полгода ели только каши: сами ездили в Metro, на ощупь выбирали продукты, а меню составили по наитию. За два года начинающие рестораторы нарастили штат до 10 человек и достигли выручки в 1,5 млн руб. в месяц. Сейчас Лунины хотят попытать счастья в Лондоне – но уже с омлетами в стаканчиках.

Со второй попытки

Все началось с того, что Сергей и Лолита Лунины в 2015 г. вместе с приятелями арендовали лофт на заводе «Кристалл» – под площадку для проведения свадеб, дней рождения и корпоративов. На запуск потребовалось 4 млн руб. – по миллиону с каждого партнера. Сергей и Лолита тогда взяли потребительский кредит под 17% годовых. Начали поступать заказы на три мероприятия в неделю. Через месяц владелец помещения разорвал договор аренды без объяснения причин. Полгода они вели переговоры, но за это время деньги закончились, и партнерам пришлось признать, что бизнес развалился. «Это был психологический удар, – вспоминает Лунин. – Все быстро разбежались по работам и старались забыть эту неудачу». Сергей начал работать барменом в пабе «Овсянка, сэр», Лолита – официанткой в баре «Lюstra». В месяц они получали по 30 000 руб. каждый, половина заработка уходила на погашение кредита. Тогда-то Лунины пошли ва-банк – рефинансировали кредит и запустили фастфуд с кашами навынос под названием «Зерно». Планы строились наполеоновские – открыть 300 точек в России.

Старт получился очень скромным. Бюджет предпринимателей составлял лишь 600 000 руб. В Москве за эти деньги подходящего помещения не нашлось, но удалось найти вариант в Санкт-Петербурге. Аренда 49 кв. м на второй линии, на 7-й Советской улице, стоила 60 000 руб. в месяц.