На доставке борща в кастрюле можно неплохо заработать
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«Настоящий борщ должен быть густым, чтобы ложка стояла», – говорит 35-летняя петербурженка Мария Володько. На 3 л борща она берет 700 г говяжьей лопатки и около 1,5 кг овощей. Она вспоминает, как в детстве помогала маме варить борщ на семью из шести человек, чтобы хватало на несколько дней. Сейчас многие семьи уже не готовят еду на неделю вперед – нет времени, а в ресторане можно заказать блюда только маленькими порциями, говорит Володько. В начале 2017 г. она придумала сервис доставки домашнего борща прямо в кастрюле от 1,5 до 3 л. Первыми дегустаторами стали три подруги, которым Володько подарила по кастрюле борща. Девушки написали положительные отзывы во «В контакте» и Instagram и выложили фото. Володько завела группы в соцсетях и через несколько месяцев стала получать по 2–3 заказа в неделю.
Кастрюля – тара неудобная. Чтобы суп не выливался при транспортировке, Володько плотно приклеивает крышку к кастрюле монтажной лентой. Клиент берет кастрюлю под залог в 1000 руб., а при следующем заказе возвращает ее курьеру. Поначалу Володько варила только борщ. Но вскоре поняла, что на одном блюде много не заработать, и стала расширять ассортимент: начала печь блины, лепить пельмени, жарить котлеты и готовить салаты. А через год Мария открыла небольшую кулинарию «Маша рядом» на севере Санкт-Петербурга. Сейчас выручка кафе составляет около 700 000 руб. в месяц, чистая прибыль – 150 000 руб., говорит Володько. Около 40% выручки приходится на доставку блюд – до сих пор чаще всего клиенты заказывают борщ. Стоимость борща из говядины – от 750 руб. за 1,5 л до 1500 руб. за 3 л.
Чаще всего клиенты делали заказы по вечерам, и Володько варила суп по ночам, когда дети и муж спали. После бессонной ночи она развозила кастрюли клиентам, между заказами удавалось поспать 15 мин прямо в автомобиле, рассказывает предпринимательница. К 3-литровой кастрюле супа она дарила покупателям упаковку сметаны и головку чеснока.
Чтобы расширять клиентуру, Володько разработала меню с 10 видами супов, котлетами с картофельным пюре, пельменями ручной лепки, тортами и салатами. К концу 2017 г. у Володько было уже 35 постоянных клиентов.
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