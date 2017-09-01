Как предприниматель из Петербурга зарабатывает миллионы на торговле кофе на вынос

Филипп Лейтес мечтал открыть ночной клуб, но стал бариста Андрей Гордеев / Ведомости

Петербуржцу Филиппу Лейтесу было 20 лет, когда он окончил курсы барменов. Он мечтал открыть ночной клуб, но в 2006 г. попал на работу в «Шоколадницу» и стал бариста, затем поработал в сети «Волконский». Потом Лейтес задумался об открытии небольшого производства свежеобжаренного кофе. К тому времени он обзавелся множеством знакомств в московских кофейнях, так что проблем со сбытом не предвиделось. По словам Лейтеса, зеленый кофе продавался по цене 250 руб. за 1 кг, а обжаренный – за 800 руб. Лейтес решил, что по цене 500 руб. за 1 кг его кофе охотно купят все знакомые. Денег на это Филиппу дал отец-врач и друг отца, они вложили по 1 млн руб. каждый. Лейтес-младший купил за 1,3 млн руб. обжарочный аппарат и арендовал за 25 000 руб. в месяц полузаброшенный павильончик возле фонтана «Колос» на ВДНХ. Но заказов от знакомых на жизнь не хватало, и Филипп подрабатывал бариста и консультантом по кофе в «Ред эспрессо баре» и в «Булке».

В 2011 г. Лейтес занял второе место на мировом чемпионате барменов и бариста, и клиентура расширилась. Он искал новое помещение возле Савеловского вокзала и на ул. Правды разговорился с охранником ОАО «Пресса 1», тот свел предпринимателя с администрацией. Лейтес договорился об аренде неотапливаемого помещения на первом этаже за 35 000 руб. в месяц. Лейтес еле-еле сводил концы с концами. Все изменилось весной 2013 г.

Киоск с макулатурой

«У меня к этому времени накопилось 150 000 руб. долга по аренде», – вспоминает Лейтес. Во дворе бизнес-центра «Правда» стоял старый киоск, куда дворники складывали макулатуру. Предприниматель пришел к арендодателю и предложил, что сам приведет киоск в порядок, откроет в нем кофейню и из заработка отдаст долги. Арендодатель разрешил Лейтесу взять киоск в аренду за 7000 руб. в месяц. Лейтес отремонтировал киоск, заказал в типографии баннер зеленого цвета, обтянул им киоск и попросил местного художника разрисовать одну стенку кофейными чашками и облачками. 250-граммовый стаканчик кофе навынос стоил 50 руб. На пятый день перед киоском стали выстраиваться очереди из сотрудников бизнес-центра. «Мы продавали кофе на 16 000 руб. в день», – вспоминает Лейтес. Через месяц администрация бизнес-центра поняла, что погорячилась, и подняла арендную плату до 50 000 руб. в месяц. Лейтесу пришлось повысить цену вдвое, до 100 руб. за стаканчик. Но дела все равно шли хорошо.

Пятая точка

За несколько месяцев Лейтес накопил 500 000 руб. на вторую кофейню – на пересечении Пятой улицы Ямского Поля и ул. Правды. Нужно было приобрести киоск, кофе-машину, кофемолку, кассу и холодильник. Он перекупил права у предыдущего арендатора киоска, торговавшего сэндвичами, но без успеха. Лейтесу же точка приносила по 1,7 млн руб. выручки в месяц: офисы крупных телеканалов – «России» и «Москвы 24» создавали оживленный трафик. Лейтес нанял в киоск четырех сотрудников-бариста без опыта и обучил их сам.

К 2014 г. у Лейтеса было уже пять киосков, приносящих около 4 млн руб. выручки в месяц. Свою сеть Лейтес назвал «Правда кофе» – по названию улицы, где были открыты четыре из пяти киосков. По словам предпринимателя, идеальное расположение точки, торгующей кофе навынос, – во дворике бизнес-центра с офисной площадью от 20 000 кв. м.

Сколько покупателей 1% офисных служащих, проходящих мимо кофейни, покупают напиток с собой, по оценкам Артема Копаева

10% работников офисного центра заходят в кофейню, расположенную внутри центра

С улицей Правды, где много офисных центров, Лейтесу повезло. Но с выбором места для пятого киоска предприниматель ошибся. Он арендовал 4 кв. м у магазина «Армения» на Тверском бульваре за 160 000 руб. в месяц. В первые месяцы дневная выручка составляла лишь 9000 руб. Несмотря на бойкое место, на углу Пушкинской площади и Тверского бульвара нет большого потока офисных служащих, которые покупали бы по дороге стакан кофе. Точка проработала почти два года, и в конце 2015 г. Лейтес продал ее сети кофеен «Буржуа». «Фактически я продал оборудование и права на годовую аренду», – сказал Лейтес.

Куда расти

Лейтесу пришлось нанять сотрудников для обхода точек и контроля качества кофе, а также бухгалтера и секретаря. Но нужны были профессиональные менеджеры. Бывшие коллеги познакомили Лейтеса с Артемом Копаевым, в прошлом директором ресторана «Иль Патио» на «Маяковской». Он согласился занять должность директора по развитию с зарплатой в 180 000 руб. в месяц. Копаев настоял на том, чтобы Лейтес принял на работу двух помощников. «Я за эти деньги мог еще два помещения арендовать, но у Копаева сразу появились идеи, и за короткий срок он добился прироста месячной выручки на 1–1,5 млн руб.», – говорит Лейтес.

Верстальщик-бариста Лариса Орешкина – верстальщик-дизайнер, работает в газете на ул. Правды вместе с мужем, тоже верстальщиком. Они зашли в «Правду кофе» и увидели рекламу франшизы. «Муж пошутил: «Хочешь зарабатывать 100 000 руб. в месяц?» А я позвонила и получила по почте бизнес-план», – рассказывает Орешкина, желавшая попробовать себя в бизнесе. Супруги купили франшизу в июне 2016 г., вложив все семейные сбережения и взяв кредит. Помещение нашли через Avito.ru – в здании бывшего завода «Арма» в Нижнем Сусальном переулке, за 120 000 руб. в месяц. По соседству кофеен около десятка, но очень велик поток людей, идущих из перехода в метро (45 000 человек в сутки). В кофейне работают два бариста и они еле успевают обслуживать желающих в час пик, рассказывает Орешкина.

Развиваться Лейтес решил по модели франчайзинга. Франчайзи сами должны были искать помещения и потом закупать у Лейтеса свежеобжаренный кофе. На форуме франчайзи Buybrand Лейтес и Копаев познакомились с менеджерами петербургской компании «Альтера-инвест» и наняли ее для поиска франчайзи. С каждой проданной франшизы консультант получал 175 000 руб. В месяц продается 2–3 франшизы по 1,2 млн руб., говорит предприниматель, плюс франчайзи ежемесячно платят сети 6% с оборота. Первый франчайзи нашелся в начале 2016 г., а сейчас у «Правды кофе» 26 партнеров, еще 11 будущих франчайзи ищут места для кофеен. По словам Копаева, на закупку кофе и бумажных стаканчиков у «Правды кофе» франчайзи тратят 40% выручки.

Мест нет

По словам старшего консультанта агентства недвижимости CBRE Елены Масловой, конкуренция за небольшие помещения в местах с высоким покупательским потоком между владельцами кофеен очень высока. Проще заключить арендный договор на этапе заполнения нового бизнес-центра, но найти помещение в давно работающем центре почти невозможно, говорит Маслова.

По словам руководителя направления стрит-ритейла Knight Frank Виктории Камлюк, кофейни открывают либо компании общепита, уже работающие в здании, либо небольшие фирмы, принадлежащие собственникам зданий или их родственникам. Из 35 кофеен «Правда кофе» четыре находятся в бизнес-центрах, еще четыре – во дворах центров. Остальные – на улице, по которой люди идут на работу. «Обычно франчайзи находят место для кофейни не быстрее чем за три месяца. Лучше всего искать в хорошо знакомом районе, где они живут или работают, 60% предложений невозможно найти в интернете», – говорит Копаев.

Сейчас Лейтес собирается осваивать города-миллионники. Но модель будет другой: в каждом городе появится мастер-франчайзи, он и будет развивать местные «Правды кофе».