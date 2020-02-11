Банки начинают новый раунд снижения ставок ипотеки
Банки начинают новый раунд снижения ставок ипотеки. Об улучшении условий базовых программ ипотечного кредитования сегодня объявили сразу три крупных розничных банка – ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк (ПСБ).
С 11 февраля ВТБ снижает ставки по всей линейке ипотечных программ на 0,5 процентного пункта (п. п.), говорится в сообщении банка. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь выдается по ставке от 7,9% годовых, на рефинансирование действующей ипотеки другого банка – под 8,5%.
Ипотека под 7,9% годовых доступна при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости жилья. Скидка от базовой ставки кредита на покупку жилья для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 п. п., при рефинансировании – 0,2 п. п. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, и первоначальном взносе от 50% действует специальная ставка – 7,8%, отмечает пресс-служба госбанка.
Альфа-банк с 10 февраля снизил ипотечные ставки на 0,4 п. п, сообщила «Ведомостям» его пресс-служба. Минимальная ставка кредитов на покупку строящегося жилья теперь составляет 7,99%, готового на вторичном рынке – 8,39%.
Такие ставки действуют при покупке квартиры у партнеров банка заемщиками с первоначальным взносом от 20%, при предоставлении полного пакета документов, оформлении страхования и заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента одобрения кредита, пояснила пресс-служба Альфа-банка. Ставки кредитов на рефинансирование ипотеки других банков в Альфа-банке начинаются с 8,49% (ставка после регистрации залога в пользу банка, при оформлении страхования и выходе на сделку в течение 30 дней после одобрения).
Мы ориентируемся на рынок и обеспечиваем конкурентоспособность продукта, объяснил снижение ставок руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-банка Артем Иванов.
С 13 февраля ПСБ также планирует снизить ставки по кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке и по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков, объявил банк. Ипотечные ставки уменьшатся в среднем на 0,5 п. п. Теперь самая низкая ставка – от 7,5% годовых – будет действовать в ипотеке на новостройки при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 5 млн руб. для Москвы и Московской области, от 3,5 млн руб. – для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 2,5 млн руб. – для регионов.
Минимальная ставка при покупке квартиры на вторичном рынке – 7,8% – для зарплатных клиентов банка, работников ОПК и клиентов Orange Premium Club при подписании кредитного договора в течение первых 30 дней после получения положительного решения по кредиту. Ставка по программе рефинансирования составит 8% годовых.
Ранее, в январе – начале февраля, подавляющее большинство банков из топ-30 по активам, в том числе ВТБ и Альфа-банк, снизили доходность рублевых вкладов для населения. А вот массового снижения ипотечных ставок на рынке пока не было. По данным маркетингового агентства MARCS, в этом году ипотеку удешевили лишь Газпромбанк (на 0,4–0,5 п. п. до 7,7–8,4%), Росбанк (на 0,3–0,5 п. п. до 8,49–9,44%), а также Россельхозбанк (на 0,2 п. п. до 8–8,4% в рамках акции «Мечты сбываются»).
«Ключевым фактором динамики стоимости ипотеки остается ключевая ставка: очередная волна снижений – это фактически ответ на понижение 7 февраля ключевой ставки ЦБ на 0,25 п. п. до 6%», – констатирует директор – руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.
После понижения ключевой ставки в минувшую пятницу заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что «в этих условиях банки готовятся к новому раунду изменения условий по кредитным продуктам».
По прогнозам Доронкина, устойчивый тренд на снижение ипотечных ставок, наметившийся еще с середины прошлого года, сохранится в течение всего 2020 года. «До конца года ключевая ставка может быть понижена до 5,75% и даже ниже в случае стабильно низкой инфляции и отсутствия макроэкономических шоков. Вследствие этого средняя ставка по новым выдачам ипотеки может опуститься ниже 8,5% (в декабре она составляла 9%, по данным ЦБ. – «Ведомости»). Отдельные крупные банки смогут предлагать ипотеку под 8% массовому заемщику», – рассуждает он.
ВТБ занимает второе место по объему выданных в 2019 г. ипотечных кредитов (675 млрд руб.), Альфа-банк – пятое (91,7 млрд руб.), по данным Русипотеки. Лидер рынка – Сбербанк – об изменении ставок ипотеки пока не объявлял. В середине января президент Сбербанка Герман Греф заявил: «У нас все хорошо с ипотекой. Инфляция будет падать, ставки будут падать, с ипотекой все будет хорошо».