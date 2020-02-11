Банки начинают новый раунд снижения ставок ипотеки

С 13 февраля ПСБ также планирует снизить ставки по кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке и по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков, объявил банк. Ипотечные ставки уменьшатся в среднем на 0,5 п. п. Теперь самая низкая ставка – от 7,5% годовых – будет действовать в ипотеке на новостройки при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 5 млн руб. для Москвы и Московской области, от 3,5 млн руб. – для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 2,5 млн руб. – для регионов.