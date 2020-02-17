Россияне сделали вид, что принесли деньги на фондовый рынок
Падение ставок банковских вкладов, рост фондового рынка, развитие инвестиционных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов. На Московской бирже к концу 2019 г. счета открыло 3,86 млн человек. Приток почти двукратный – 1,9 млн человек за год. Из них 1,65 млн человек держат индивидуальные инвестиционные счета (ИИС; дают инвесторам налоговые льготы). Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, на конец 2019 г. зарегистрировала 2,5 млн уникальных клиентов, из них ИИС открыты почти у 640 000 человек.
Этот рекорд, однако, пока не привел к такому же росту инвестиций: два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
По ее подсчетам, за год доля зафондированных брокерских счетов снизилась с 40 до 33%, в конце 2017 г. было 44%. В ИИС доля снизилась уже сильнее: с 45,5 до 27%.