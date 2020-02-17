Россияне сделали вид, что принесли деньги на фондовый рынок

Падение ставок банковских вкладов, рост фондового рынка, развитие инвестиционных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов. На Московской бирже к концу 2019 г. счета открыло 3,86 млн человек. Приток почти двукратный – 1,9 млн человек за год. Из них 1,65 млн человек держат индивидуальные инвестиционные счета (ИИС; дают инвесторам налоговые льготы). Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями иностранных компаний, на конец 2019 г. зарегистрировала 2,5 млн уникальных клиентов, из них ИИС открыты почти у 640 000 человек.