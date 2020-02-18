Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

В середине января Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 п. п., в розничном сегменте – с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений. До 31 января в нем действовал промовклад «Выгодный старт», после его отмены максимальная ставка его розничного депозита рухнула с 5,85 до 4,5% годовых. Теперь банк возвращает сезонное предложение для вкладчиков, но с менее выгодными ставками.