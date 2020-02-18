Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.
Максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке при этом вырастет сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.). Сейчас она составляет 4,5% (при вложении от 400 000 руб. на 6–12 мес.).
В середине января Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 п. п., в розничном сегменте – с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений. До 31 января в нем действовал промовклад «Выгодный старт», после его отмены максимальная ставка его розничного депозита рухнула с 5,85 до 4,5% годовых. Теперь банк возвращает сезонное предложение для вкладчиков, но с менее выгодными ставками.
Запуск промовклада приурочен к гендерным праздникам – 23 февраля и 8 марта, сообщила пресс-служба госбанка.
За январь портфель вкладов населения в Сбербанке уменьшился на 2,6% до 13,27 трлн руб.
«Вклад с повышенной ставкой позволит Сбербанку восполнить ликвидность, а привязка к праздникам – это стандартный в таких случаях маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание потенциальных вкладчиков», – считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
В январе банки традиционно сталкиваются с небольшим падением пассивов, говорит старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева. «Возможно, в феврале этот тренд продолжился, и Сбербанк хочет с помощью промовклада поддержать ликвидность», – предполагает она. Царева допускает, что Сбербанк привлекает деньги под наращивание кредитования: «Возможно, в феврале спрос на кредиты у Сбербанка превысил запланированные объемы, учитывая сильную динамику в январе, при этом короткий срок вклада позволит не фиксировать повышенную ставку слишком надолго и сберечь маржу».
Повышение доходности рублевых вложений в Сбербанке происходит на фоне общего падения процентных ставок.
В пятницу, 7 февраля, совет директоров Центробанка шестой раз подряд принял решение снизить ключевую ставку, на этот раз на 0,25 п. п., до 6%. А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила: «Есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантирована». Следующее заседание ЦБ состоится 20 марта.
Банки, как правило, ориентируются на политику Сбербанка, так что могут тоже последовать его примеру, допускает начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. «Охоты за деньгами» на рынке сейчас нет, но точечное предложение в виде промовклада с повышенной ставкой позволяет привлечь новых клиентов, поддержать свою долю на рынке и выровнять структуру пассивов по срочности», – говорит он.