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Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Это идет вразрез с общим трендом снижения рублевых ставок
Людмила Коваль Анна Третьяк
Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе.

Максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке при этом вырастет сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.). Сейчас она составляет 4,5% (при вложении от 400 000 руб. на 6–12 мес.).

В середине января Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 п. п., в розничном сегменте – с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений. До 31 января в нем действовал промовклад «Выгодный старт», после его отмены максимальная ставка его розничного депозита рухнула с 5,85 до 4,5% годовых. Теперь банк возвращает сезонное предложение для вкладчиков, но с менее выгодными ставками.

Запуск промовклада приурочен к гендерным праздникам – 23 февраля и 8 марта, сообщила пресс-служба госбанка.

За январь портфель вкладов населения в Сбербанке уменьшился на 2,6% до 13,27 трлн руб.

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«Вклад с повышенной ставкой позволит Сбербанку восполнить ликвидность, а привязка к праздникам – это стандартный в таких случаях маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание потенциальных вкладчиков», – считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

В январе банки традиционно сталкиваются с небольшим падением пассивов, говорит старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева. «Возможно, в феврале этот тренд продолжился, и Сбербанк хочет с помощью промовклада поддержать ликвидность», – предполагает она. Царева допускает, что Сбербанк привлекает деньги под наращивание кредитования: «Возможно, в феврале спрос на кредиты у Сбербанка превысил запланированные объемы, учитывая сильную динамику в январе, при этом короткий срок вклада позволит не фиксировать повышенную ставку слишком надолго и сберечь маржу».

Повышение доходности рублевых вложений в Сбербанке происходит на фоне общего падения процентных ставок.

В пятницу, 7 февраля, совет директоров Центробанка шестой раз подряд принял решение снизить ключевую ставку, на этот раз на 0,25 п. п., до 6%. А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила: «Есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантирована». Следующее заседание ЦБ состоится 20 марта.

Крупнейшие розничные банки в январе – начале февраля дружно снижали ставки рублевых вкладов. С начала февраля так поступили, в частности, Альфа-банк, «Открытие», МКБ, «Уралсиб», «Юникредит», «Возрождение».

Банки, как правило, ориентируются на политику Сбербанка, так что могут тоже последовать его примеру, допускает начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. «Охоты за деньгами» на рынке сейчас нет, но точечное предложение в виде промовклада с повышенной ставкой позволяет привлечь новых клиентов, поддержать свою долю на рынке и выровнять структуру пассивов по срочности», – говорит он.

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