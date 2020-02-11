Падение ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в первую декаду февраля упала более чем на четверть процентного пункта – до 5,489% годовых, сообщил во вторник Центробанк. В конце января показатель составлял 5,757%.
Сейчас ЦБ считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка. Регулятор рекомендует банкам, которые не входят в топ-10 по размеру вкладов, не увеличивать ставки более чем на 2 п. п. по сравнению со средней максимальной.
В первую неделю февраля четыре банка из топ-10 успели опустить ставки. Альфа-банк 7 февраля второй раз с начала года снизил рублевые ставки сразу на 0,2–0,8 п. п. до 4,8% годовых (5,15% – с учетом капитализации процентов). Столько крупнейший частный банк готов платить клиентам, не пользующимся другими продуктами банка, за дистанционное размещение от 5 млн руб. на 3 года.
Несколькими днями ранее Промсвязьбанк впервые в этом году уменьшил ставки, причем сразу на 0,5 п. п., максимальная ставка в рознице опустилась до 5,25%.
Московский кредитный банк (МКБ) повторно опустил доходность рублевых вкладов на 0,1–0,15 п. п. до 5,9% годовых в отделениях (до 6,2% по дистанционному депозиту на крупную сумму), а банк «ФК Открытие» – на 0,1 п. п. до 5,9% только по годовым вкладам.
ЦБ на заседании 7 февраля шестой раз подряд снизил ключевую ставку – на 0,25 п. п. до 6% – и допустил, что на этом не остановится. «Есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании [20 марта], но она не гарантирована», – отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Рынок ждал, что ЦБ в очередной раз снизит ключевую ставку и поэтому банки начали корректировать предложение заранее, полагает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «Те же, кто не успел этого сделать до заседания ЦБ, вероятно, тоже последуют примеру остальных. Возможно, не один раз: в отличие от ЦБ, снижающего ключевую ставку на 0,25–0,5 п. п. за раз, банки могут менять ставки чаще, но более мелким шагом». Тем более что особой необходимости в привлечении вкладов у банков сейчас нет, указывает Самиев: вклады – дорогой вид пассивов, их имеет смысл наращивать, когда растет кредитование. Но так как темпы выдачи потребительских кредитов падают, банки заинтересованы разве что поддерживать нынешнюю долю рынка вкладов, говорит он.
Розничное кредитование, в том числе за счет мер ЦБ по охлаждению этого рынка, замедляется, а всплеска инвестиционной активности и, как следствие, корпоративных заимствований пока так и не случилось, замечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. В результате банкам не так интересно привлекать депозиты населения, особенно с учётом дополнительных отчислений в систему страхования вкладов и необходимости поддерживать запас ликвидности на случай досрочного отзыва, считает он.
Важно, что ЦБ дал понять, что готов и дальше снижать ключевую ставку, возможно и не один раз, обращает внимание главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Снижающаяся ключевая ставка и инфляция, близкая к историческим минимумам (по итогам января рост цен составил 2,4% в годовом выражении), позволят банкам и дальше снижать ставки депозитов, уверен он: «За счет замедлившейся инфляции вклады все равно будут показывать доходность».