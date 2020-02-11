Падение ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось

Рынок ждал, что ЦБ в очередной раз снизит ключевую ставку и поэтому банки начали корректировать предложение заранее, полагает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «Те же, кто не успел этого сделать до заседания ЦБ, вероятно, тоже последуют примеру остальных. Возможно, не один раз: в отличие от ЦБ, снижающего ключевую ставку на 0,25–0,5 п. п. за раз, банки могут менять ставки чаще, но более мелким шагом». Тем более что особой необходимости в привлечении вкладов у банков сейчас нет, указывает Самиев: вклады – дорогой вид пассивов, их имеет смысл наращивать, когда растет кредитование. Но так как темпы выдачи потребительских кредитов падают, банки заинтересованы разве что поддерживать нынешнюю долю рынка вкладов, говорит он.