Банки готовы повышать ставки рублевых вкладов после падения курса

Пока большинство опрошенных «Ведомостями» банков из топ-30 по величине портфеля привлеченных средств населения заявляют, что не отмечают роста досрочного закрытия вкладов. Это, в частности, ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, «ФК Открытие», Ситибанк, Дом.РФ, Райффайзенбанк, «Зенит», «Абсолют банк», «Русский стандарт» . Пресс-служба Сбербанка сообщила, что «за последние дни в банке не наблюдается существенных отклонений в динамике вкладов и счетов», как в рублях, так и в валюте.