Банки готовы повышать ставки рублевых вкладов после падения курса
Обвал курса рубля более чем на 7% с начала недели, который произошел после 30%-ного падения цен на нефть в понедельник, может оказаться на руку вкладчикам. Чтобы предотвратить отток средств с рублевых депозитов, банки могут пойти на повышение ставок вкладов в рублях.
Обошлось без набега вкладчиков
По мнению старшего управляющего директора НКР Александра Проклова, депозиты населения могут продемонстрировать некоторый отток на фоне снижения курса рубля и общего негативного информационного фона последних дней. Тем не менее, панического «набега вкладчиков» он не ожидает, поскольку девальвация рубля сейчас намного меньше, чем в 2008 или в 2014 гг.
Пока большинство опрошенных «Ведомостями» банков из топ-30 по величине портфеля привлеченных средств населения заявляют, что не отмечают роста досрочного закрытия вкладов. Это, в частности, ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, «ФК Открытие», Ситибанк, Дом.РФ, Райффайзенбанк, «Зенит», «Абсолют банк», «Русский стандарт» . Пресс-служба Сбербанка сообщила, что «за последние дни в банке не наблюдается существенных отклонений в динамике вкладов и счетов», как в рублях, так и в валюте.