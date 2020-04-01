Пандемия лишила инвесторов пятой части вложений
Минувший квартал оказался шоковым для многих инвесторов, но особенно для тех, кто, забыв о диверсификации, делал ставку исключительно на рублевые активы либо верил, что инвестиции – это просто: купил и забыл, деньги будут прирастать сами собой.
Начало квартала не предвещало беды. Российский и зарубежные фондовые рынки обновляли исторические максимумы, рубль укреплялся, инфляция в России уверенно держалась на уровне 2,3% при цели 4% в годовом выражении. Но стремительное распространение по миру коронавируса, ограничительные меры для борьбы с ним и срыв соглашения ОПЕК+ с обвалом цен на нефть на 30% перевернули все с ног на голову. Деловая активность в мире пошла на спад, фондовые рынки рухнули на 30–40% от максимумов, рубль обесценился.
Квартал стал худшим для мировых фондовых рынков с 2008 г.