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Пандемия лишила инвесторов пятой части вложений

На чем можно было заработать и прогореть в I квартале 2020 года и что делать дальше
Людмила Коваль Анна Третьяк
Евгений Разумный / Ведомости

Минувший квартал оказался шоковым для многих инвесторов, но особенно для тех, кто, забыв о диверсификации, делал ставку исключительно на рублевые активы либо верил, что инвестиции – это просто: купил и забыл, деньги будут прирастать сами собой. 

Начало квартала не предвещало беды. Российский и зарубежные фондовые рынки обновляли исторические максимумы, рубль укреплялся, инфляция в России уверенно держалась на уровне 2,3% при цели 4% в годовом выражении. Но стремительное распространение по миру коронавируса, ограничительные меры для борьбы с ним и срыв соглашения ОПЕК+ с обвалом цен на нефть на 30% перевернули все с ног на голову. Деловая активность в мире пошла на спад, фондовые рынки рухнули на 30–40% от максимумов, рубль обесценился. 

Квартал стал худшим для мировых фондовых рынков с 2008 г.

Ранее по теме: Фондовые рынки пережили худший квартал с 2008 года
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