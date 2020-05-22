Срок подачи отчетов о зарубежных счетах россиян перенесут на полгода

С 2015 г. все владельцы счетов и вкладов в зарубежных банках, являющиеся валютными резидентами РФ (проживали в России суммарно более 183 дней в отчетном году), ежегодно должны отчитываться о движении средств по ним перед налоговой службой в срок до 1 июня. Для этого в ФНС предоставляется специальная форма в бумажном или электронном виде, где отражаются остатки по счетам на начало и конец предыдущего календарного года, а также общая сумма зачисленных и списанных за год средств. Таково требование закона о валютном регулировании и контроле.