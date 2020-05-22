Срок подачи отчетов о зарубежных счетах россиян перенесут на полгода

Срок подачи отчетов о зарубежных счетах россиян перенесут на полгодаОтчитаться о движении личных средств за рубежом за 2019 год можно будет до 1 декабря
Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила правительству в этом году перенести крайний срок подачи россиянами отчетов о движении средств по личным счетам, открытым за рубежом, на полгода ‒ с 1 июня на 1 декабря 2020 г., рассказал «Ведомостям» представитель службы. Проект соответствующего постановления размещен на сайте regulation.gov и сейчас проходит согласования.
Отчитаются только вкладчики
С 2015 г. все владельцы счетов и вкладов в зарубежных банках, являющиеся валютными резидентами РФ (проживали в России суммарно более 183 дней в отчетном году), ежегодно должны отчитываться о движении средств по ним перед налоговой службой в срок до 1 июня. Для этого в ФНС предоставляется специальная форма в бумажном или электронном виде, где отражаются остатки по счетам на начало и конец предыдущего календарного года, а также общая сумма зачисленных и списанных за год средств. Таково требование закона о валютном регулировании и контроле.