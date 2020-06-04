Крупнейшие банки снизили ставки вкладов до исторического минимума

Крупнейшие банки снизили ставки вкладов до исторического минимумаСредняя максимальная ставка топ-10 банков рухнула до 5,039%
Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру рублевых средств населения в конце мая упала до 5,039% годовых. Это минимальное значение за всю историю расчета показателя с 2009 г. По сравнению со второй декадой мая ставка снизилась на 0,36 процентного пункта (п. п.), тогда она составляла 5,399%.
Максимальная ставка вкладов снижалась почти непрерывно еще с лета прошлого года и в начале марта достигла 5,15% – исторического минимума на тот момент. Но после этого она ненадолго перешла к росту. В конце апреля, после того как ЦБ уменьшил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5,5%, показатель возобновил снижение.
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