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Сбербанк заметно снизил ставки долларовых вкладов вслед за конкурентами

Ранее так же поступили ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк
Людмила Коваль Анна Третьяк
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие банки вновь снижают доходность долларовых вкладов. Сбербанк 2 июня снизил ставки розничных вкладов в долларах на 0,05–0,5 процентного пункта (п. п.) в зависимости от суммы и срока вложений, следует из тарифов на сайте госбанка. Сильнее всего упала доходность вкладов на 6–12 месяцев. Максимальная ставка розничного депозита в Сбербанке опустилась на 0,3 п. п. – с 0,85 до 0,55% годовых (вклад «Сохраняй» на сумму от $20 000 сроком 1–2 года).

ВТБ в конце мая также снизил ставки привлечения в долларах на 0,05-0,15 п. п. Максимальная ставка в розничном сегменте теперь не превышает 0,5% годовых.

Ставки долларовых вкладов на минувшей неделе также сократили Совкомбанк (на 0,5 п. п., максимальную ставку до 1,2% годовых), и Газпромбанк (на 0,2 п. п., максимальную – до 0,8% годовых).

Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Но до июня сохранил максимальную доходность в рознице с помощью промовклада

Пресс-службы Сбербанка и ВТБ объяснили это общей тенденцией на рынке. Представитель ВТБ назвал новые ставки банка конкурентными, добавив, что доля валюты в общем объеме розничного привлечения ВТБ не превышает 10%.

«В марте-апреле банки столкнулись с оттоком валютных вкладов и отдельным игрокам даже пришлось повышать ставки депозитов, но сейчас цены на нефть подросли, курс рубля и нефтяные котировки достигли определенного баланса и волатильность снизилась. Следовательно, сократилась и потребность банков в привлечении валютных пассивов, тем более что размещать их особо некуда, с учетом низких ставок по долларовым инструментам», – рассуждает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных