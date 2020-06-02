Сбербанк заметно снизил ставки долларовых вкладов вслед за конкурентами

Крупнейшие банки вновь снижают доходность долларовых вкладов. Сбербанк 2 июня снизил ставки розничных вкладов в долларах на 0,05–0,5 процентного пункта (п. п.) в зависимости от суммы и срока вложений, следует из тарифов на сайте госбанка. Сильнее всего упала доходность вкладов на 6–12 месяцев. Максимальная ставка розничного депозита в Сбербанке опустилась на 0,3 п. п. – с 0,85 до 0,55% годовых (вклад «Сохраняй» на сумму от $20 000 сроком 1–2 года).