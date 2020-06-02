Сбербанк заметно снизил ставки долларовых вкладов вслед за конкурентами

Сбербанк заметно снизил ставки долларовых вкладов вслед за конкурентамиРанее так же поступили ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк
Крупнейшие банки вновь снижают доходность долларовых вкладов. Сбербанк 2 июня снизил ставки розничных вкладов в долларах на 0,05–0,5 процентного пункта (п. п.) в зависимости от суммы и срока вложений, следует из тарифов на сайте госбанка. Сильнее всего упала доходность вкладов на 6–12 месяцев. Максимальная ставка розничного депозита в Сбербанке опустилась на 0,3 п. п. – с 0,85 до 0,55% годовых (вклад «Сохраняй» на сумму от $20 000 сроком 1–2 года).
ВТБ в конце мая также снизил ставки привлечения в долларах на 0,05-0,15 п. п. Максимальная ставка в розничном сегменте теперь не превышает 0,5% годовых.
Ставки долларовых вкладов на минувшей неделе также сократили Совкомбанк (на 0,5 п. п., максимальную ставку до 1,2% годовых), и Газпромбанк (на 0,2 п. п., максимальную – до 0,8% годовых).
Пресс-службы Сбербанка и ВТБ объяснили это общей тенденцией на рынке. Представитель ВТБ назвал новые ставки банка конкурентными, добавив, что доля валюты в общем объеме розничного привлечения ВТБ не превышает 10%.
«В марте-апреле банки столкнулись с оттоком валютных вкладов и отдельным игрокам даже пришлось повышать ставки депозитов, но сейчас цены на нефть подросли, курс рубля и нефтяные котировки достигли определенного баланса и волатильность снизилась. Следовательно, сократилась и потребность банков в привлечении валютных пассивов, тем более что размещать их особо некуда, с учетом низких ставок по долларовым инструментам», – рассуждает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.