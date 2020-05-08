Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Сейчас банки заинтересованы скорее в дешевом фондировании, чем в ликвидности, так как спроса на деньги из экономики нет, замечает Ганелин. «В нынешней экономической ситуации, когда многие бизнесы остановлены, а физлица потеряли работу или часть дохода, спрос на кредиты невысок, да и сами банки ужесточают кредитную политику, поэтому потребность в наращивании ликвидности за счет привлечения средств населения у них невелика», – рассуждает Царева. В то же время, по ее словам, «текущий уровень маржинальности позволяет банкам сильно не снижать ставки по депозитам вслед за ключевой ставкой ЦБ».