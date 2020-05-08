Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с январяНо до июня сохранил максимальную доходность в рознице с помощью промовклада
Сбербанк 8 мая понизил ставки рублевых вкладов базовой линейки для розничных клиентов в среднем на 0,35 процентного пункта (п. п.) с 2,7–4,5 до 2,35–4,15% годовых без учета капитализации дохода, следует из тарифов на сайте банка. Банк начислит 4,15% годовых по вкладу «Сохраняй» при вложении от 400 000 руб. на 6–12 месяцев.
Предыдущий раз госбанк снижал базовые ставки в рублях 10 января – на 0,1–0,25 п. п.
Нынешнее снижение ставок соответствует общей тенденции на рынке, пояснили «Ведомостям» в пресс-службе госбанка, напомнив о снижении с 27 апреля ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п. до 5,5% годовых.
Одновременно госбанк предложил действующим клиентам полугодовой онлайн-вклад «Помню. Горжусь» в честь 75-летия Победы со ставкой 4,7% годовых, его можно будет открыть до 31 мая. Минимальная сумма вклада – 50 000 руб. 1 руб. с каждой 1000 руб., размещенных во вклад, после выплаты процентов будет направлен в благотворительный фонд «Память поколений», а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений, говорится в сообщении банка.
Другими словами, итоговая доходность для вкладчика составит 4,5% годовых. Это соответствует максимальной ставке вклада для клиентов розничного сегмента Сбербанка до 8 мая – по базовому вкладу «Сохраняй».
Вклады ко Дню Победы с повышенными ставками – традиция Сбербанка. В прошлом году с 8 по 15 мая в нем действовал вклад «Красная гвоздика» сроком 6–18 месяцев со ставками 6–6,5% годовых. Обычно, когда истекают сроки прошлогодних депозитов, чтобы избежать оттока средств, банки стараются предложить клиентам продукт с чуть более высокой доходностью, чем у базовых вкладов. В среду Сбербанк также предложил клиентам, у которых с 6 по 31 мая завершается прошлогодний промовклад, пролонгацию по максимальной действующей в банке ставке – 4,5%.
В русле рынка
Сбербанк почти год постепенно опускает ставки базовых вкладов, но время от времени предлагает клиентам улучшенные условия вложений с помощью промовкладов. Предыдущий раз Сбербанк запускал такой вклад на период гендерных праздников: депозит «Лови весну» сроком пять месяцев со ставкой 5% годовых действовал с 19 февраля по 14 марта 2020 г.
Ставки вкладов в крупных банках также неуклонно снижаются (с небольшими отскоками) с конца марта 2019 г. Правда, после мартовского обвала курса рубля, вызванного резким падением цен на нефть, некоторые крупные банки принялись повышать ставки. Сбербанк в этом не участвовал, напоминает старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева. Рост ставок вкладов на рынке в основном прекратился после снижения с 27 апреля ключевой ставки. С тех пор несколько крупных банков, в частности «ФК Открытие», МКБ, «Русский стандарт», «Юникредит банк», Московский индустриальный банк, успели снизить ставки вкладов сроком от года в среднем на 0,1–0,5 п. п. А 7 мая к ним присоединился Совкомбанк, снизивший ставки на 0,2 п. п.
Теперь базовые ставки снизил и Сбербанк.
Триггер для рынка
Ставки Сбербанка являются своего рода ориентиром для рынка, поэтому другие банки вскоре скорректируют базовые проценты по депозитам вслед за лидером, считает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин.
«Для рынка сигнал Сбербанка о понижении ставок даже важнее, чем решение ЦБ по ключевой ставке. Так что его коррекция ставок станет триггером для других банков, чтобы пересмотреть свои тарифные условия», – соглашается гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Он считает, что среднерыночные ставки могут снизиться на 0,3–0,4 п. п. от текущего уровня. Сейчас средняя максимальная ставка годовых вкладов 54 крупных банков составляет 5,0138% (индекс FRG100, который ежедневно рассчитывает Frank RG).
Сейчас банки заинтересованы скорее в дешевом фондировании, чем в ликвидности, так как спроса на деньги из экономики нет, замечает Ганелин. «В нынешней экономической ситуации, когда многие бизнесы остановлены, а физлица потеряли работу или часть дохода, спрос на кредиты невысок, да и сами банки ужесточают кредитную политику, поэтому потребность в наращивании ликвидности за счет привлечения средств населения у них невелика», – рассуждает Царева. В то же время, по ее словам, «текущий уровень маржинальности позволяет банкам сильно не снижать ставки по депозитам вслед за ключевой ставкой ЦБ».
У банков сейчас нет понимания, когда завершится период самоизоляции, когда заработает бизнес, как сильно упадут доходы населения, какой будет спрос на кредиты у физлиц и юрлиц и сколько ликвидности для этого потребуется, добавляет Грибанов. «Сейчас, как никогда, уместен консерватизм», – резюмирует он.
Что касается акционных вкладов, то они обычно предлагаются краткосрочно и не приводят к существенному росту расходов банка, поэтому запуск специального вклада ко Дню Победы для Сбербанка, с одной стороны, дань традиции, с другой — отличный способ напомнить клиентам, у которых есть свободные средства, о временном повышении ставок по депозитам, полагает Грибанов. По его наблюдениям, в последнее время число сезонных вкладов сокращается: банки не готовы прибавлять более 0,5–0,7 п. п. к среднерыночной ставке, а клиенты нечувствительны к такой прибавке.