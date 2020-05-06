Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Личный счет

Сбербанк доплатит вкладчикам за отказ от визита в отделения

При пролонгации промовкладов в мае они получат максимальную ставку в рознице
Людмила Коваль Анна Третьяк
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк предлагает клиентам, у которых с 6 по 31 мая завершаются промовклады, пролонгировать их на специальных условиях. Они будут автоматически перезаключены на тот же срок по ставке 4,5% годовых. Обычно банк пролонгирует такие вклады под 0,01% годовых. Об этом говорится в сообщении банка. 

По словам директора дивизиона «Занять и cберегать» Сергея Широкова, пролонгация вклада на специальных условиях нужна, чтобы обезопасить клиентов, которые в день закрытия вкладов предпочитают приходить в отделения для переоформления и чьи договоры вклада заканчиваются в период самоизоляции.

На специальных условиях будут пролонгироваться лишь четыре промовклада: «Рекордный» (открывался в октябре – ноябре 2018 г. на 7–18 месяцев под 6,5–7,15% годовых),«Онлайн плюс» (в сентябре – октябре 2019 г., срок – 6–12 месяцев, ставки – 5,25–5,75%), «Красная гвоздика» (8–15 мая 2019 г., 6–18 месяцев, 6–6,5%) и «Новогодний бонус» (2 декабря 2019 г. до 15 января 2020 г., 4–9 месяцев, 4,85–5,25%). 

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Массовый обвал ставок сдерживается пандемией

Минимальные суммы этих вкладов составляли 50 000 руб. Сейчас открыть розничный вклад на такую сумму в Сбербанке можно под 2,7–4,1% годовых в зависимости от срока.

4,5% – максимальная на сегодняшний день ставка розничного вклада Сбербанка: она действует при размещении не менее 400 000 руб. на 6–12 месяцев.

Пролонгация под повышенную ставку должна позволить банку сохранить базу клиентов на случай возможных оттоков: некоторые вкладчики сейчас могут на всякий случай переходить в наличные или начать тратить средства с вкладов на потребление, а более высокая ставка может мотивировать часть клиентов не спешить снимать деньги с депозита, считает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. 

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов допускает, что Сбербанк подстраховывается на будущее: после снятия режима самоизоляции потребительская активность начнет расти, в том числе и за счет снятия вкладов. 

«По рыночным меркам 4,5% – не такая высокая ставка, но она позволит банку удержать лояльную часть вкладчиков, а это выгоднее, чем предлагать клиентам другой промовклад: пролонгацию можно провести автоматически и с меньшими издержками, чем если бы банк запускал новый продукт», – рассуждает Проклов. У других банков сейчас можно найти вклады с более высокими ставками, соглашается Самиев.

С конца марта, с начала периода самоизоляции из-за распространения коронавируса, Сбербанк автоматическом продлевал до 6 мая действие всех вкладов, срок которых заканчивался с 30 марта по 5 мая, с начислением дохода по первоначальной ставке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных