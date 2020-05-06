Сбербанк доплатит вкладчикам за отказ от визита в отделения

«По рыночным меркам 4,5% – не такая высокая ставка, но она позволит банку удержать лояльную часть вкладчиков, а это выгоднее, чем предлагать клиентам другой промовклад: пролонгацию можно провести автоматически и с меньшими издержками, чем если бы банк запускал новый продукт», – рассуждает Проклов. У других банков сейчас можно найти вклады с более высокими ставками, соглашается Самиев.