Сбербанк доплатит вкладчикам за отказ от визита в отделения

Сбербанк доплатит вкладчикам за отказ от визита в отделенияПри пролонгации промовкладов в мае они получат максимальную ставку в рознице
Сбербанк предлагает клиентам, у которых с 6 по 31 мая завершаются промовклады, пролонгировать их на специальных условиях. Они будут автоматически перезаключены на тот же срок по ставке 4,5% годовых. Обычно банк пролонгирует такие вклады под 0,01% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
По словам директора дивизиона «Занять и cберегать» Сергея Широкова, пролонгация вклада на специальных условиях нужна, чтобы обезопасить клиентов, которые в день закрытия вкладов предпочитают приходить в отделения для переоформления и чьи договоры вклада заканчиваются в период самоизоляции.
На специальных условиях будут пролонгироваться лишь четыре промовклада: «Рекордный» (открывался в октябре – ноябре 2018 г. на 7–18 месяцев под 6,5–7,15% годовых),«Онлайн плюс» (в сентябре – октябре 2019 г., срок – 6–12 месяцев, ставки – 5,25–5,75%), «Красная гвоздика» (8–15 мая 2019 г., 6–18 месяцев, 6–6,5%) и «Новогодний бонус» (2 декабря 2019 г. до 15 января 2020 г., 4–9 месяцев, 4,85–5,25%).
Минимальные суммы этих вкладов составляли 50 000 руб. Сейчас открыть розничный вклад на такую сумму в Сбербанке можно под 2,7–4,1% годовых в зависимости от срока.
4,5% – максимальная на сегодняшний день ставка розничного вклада Сбербанка: она действует при размещении не менее 400 000 руб. на 6–12 месяцев.
Пролонгация под повышенную ставку должна позволить банку сохранить базу клиентов на случай возможных оттоков: некоторые вкладчики сейчас могут на всякий случай переходить в наличные или начать тратить средства с вкладов на потребление, а более высокая ставка может мотивировать часть клиентов не спешить снимать деньги с депозита, считает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.
Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов допускает, что Сбербанк подстраховывается на будущее: после снятия режима самоизоляции потребительская активность начнет расти, в том числе и за счет снятия вкладов.
«По рыночным меркам 4,5% – не такая высокая ставка, но она позволит банку удержать лояльную часть вкладчиков, а это выгоднее, чем предлагать клиентам другой промовклад: пролонгацию можно провести автоматически и с меньшими издержками, чем если бы банк запускал новый продукт», – рассуждает Проклов. У других банков сейчас можно найти вклады с более высокими ставками, соглашается Самиев.
С конца марта, с начала периода самоизоляции из-за распространения коронавируса, Сбербанк автоматическом продлевал до 6 мая действие всех вкладов, срок которых заканчивался с 30 марта по 5 мая, с начислением дохода по первоначальной ставке.