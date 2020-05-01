Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля. Это произошло вслед за решением ЦБ 24 апреля опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 5,5%. Условия вложений для населения на уходящей неделе ухудшили два банка из топ-10 по величине портфеля рублевых вкладов и еще несколько кредитных организаций за пределами первой десятки. Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.