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Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Массовый обвал ставок сдерживается пандемией
Людмила Коваль Анна Третьяк
Аналитики предупреждали, что из-за апрельского снижения ключевой ставки часть банков опустит ставки привлечения рублей от населения /Андрей Гордеев

Крупные розничные банки приступили к снижению ставок рублевых вкладов после их роста в первой половине апреля. Это произошло вслед за решением ЦБ 24 апреля опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 5,5%. Условия вложений для населения на уходящей неделе ухудшили два банка из топ-10 по величине портфеля рублевых вкладов и еще несколько кредитных организаций за пределами первой десятки. Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.

Как изменились ставки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных