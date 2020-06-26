Чем опасны вклады с инвестиционной нагрузкой

Чем опасны вклады с инвестиционной нагрузкойКрупнейшие банки предлагают вкладчикам все больше комплексных вариантов вложений
Снижение ставок по вкладам до исторически минимального уровня, рост вынужденного интереса вкладчиков к альтернативным вложениям заставляют банки все чаще предлагать клиентам комплексные продукты – инвестиционные вклады. По сути, это традиционный банковский вклад с привлекательной ставкой, который можно открыть лишь при одновременном приобретении в банке определенного инвестиционного продукта. Чаще всего нагрузкой к вкладу служат полисы накопительного или инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) определенных страховых компаний (СК), стратегии доверительного управления (ДУ) или паи паевых фондов (ПИФ) от управляющих компаний (УК) или другие ценные бумаги, как правило, упакованные в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
Такая конструкция позволяет банку показать в рекламе чрезвычайно привлекательную ставку вклада, не отдавать все деньги, которые принес клиент в банк, партнерам, и получать с них агентскую комиссию. Эти гибридные продукты приносят банкам немалый комиссионный доход, так как инвестиционные и страховые компании платят за привлечение клиентов, поясняет руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.