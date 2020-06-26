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Чем опасны вклады с инвестиционной нагрузкой

Крупнейшие банки предлагают вкладчикам все больше комплексных вариантов вложений
Анна Третьяк Людмила Коваль
Евгений Разумный / Ведомости

 

Снижение ставок по вкладам до исторически минимального уровня, рост вынужденного интереса вкладчиков к альтернативным вложениям заставляют банки все чаще предлагать клиентам комплексные продукты – инвестиционные вклады. По сути, это традиционный банковский вклад с привлекательной ставкой, который можно открыть лишь при одновременном приобретении в банке определенного инвестиционного продукта. Чаще всего нагрузкой к вкладу служат полисы накопительного или инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) определенных страховых компаний (СК), стратегии доверительного управления (ДУ) или паи паевых фондов (ПИФ) от управляющих компаний (УК) или другие ценные бумаги, как правило, упакованные в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Такая конструкция позволяет банку показать в рекламе чрезвычайно привлекательную ставку вклада, не отдавать все деньги, которые принес клиент в банк, партнерам, и получать с них агентскую комиссию. Эти гибридные продукты приносят банкам немалый комиссионный доход, так как инвестиционные и страховые компании платят за привлечение клиентов, поясняет руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных