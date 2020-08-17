ИСЖ борется за жизнь

ИСЖ борется за жизньИтоги полугодия на рынке инвестиционного страхования жизни
Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), недавно весьма популярный вид вложения средств, сейчас сдает позиции. Объем рынка в первом полугодии 2020 г. составил 82,2 млрд руб. против 92,29 млрд за аналогичный период прошлого года. Навязывание ИСЖ некоторыми банками под видом альтернативы вкладу подмочило репутацию этого инвестиционного продукта, а жесткая реакция ЦБ как регулятора на мисселинг подорвало ее еще больше. «В 2019 г. по итогам принятых Банком России и страховым сообществом мер по раскрытию клиентам информации о рисках ИСЖ объем этого сегмента сократился», – подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Банка России.
Однако, хотя страховщики ищут сейчас замену этому продукту, говорить о сворачивании ИСЖ как о тренде преждевременно, считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. Многие компании все еще демонстрируют стабильный рост продаж ИСЖ, говорит он и обращает внимание: «Одна из компаний, чья доля на рынке составляла в последние годы 40%, резко снизила продажи ИСЖ, и это вылилось в статистике в общее сокращение рынка ИСЖ на 10%. Если исключить из расчета данные этой компании, то окажется, что рынок вырос на 20% по отношению к первому полугодию 2019 г., даже несмотря на ограничения, связанные с карантином, которые повлияли на продажи».