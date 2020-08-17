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ИСЖ борется за жизнь

Итоги полугодия на рынке инвестиционного страхования жизни
Ольга Кучерова
Инвестиционное страхование жизни становится рискованным занятием не только для клиентов, но и для самих страховых компаний /Максим Стулов / Ведомости

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), недавно весьма популярный вид вложения средств, сейчас сдает позиции. Объем рынка в первом полугодии 2020 г. составил 82,2 млрд руб. против 92,29 млрд за аналогичный период прошлого года. Навязывание ИСЖ некоторыми банками под видом альтернативы вкладу подмочило репутацию этого инвестиционного продукта, а жесткая реакция ЦБ как регулятора на мисселинг подорвало ее еще больше. «В 2019 г. по итогам принятых Банком России и страховым сообществом мер по раскрытию клиентам информации о рисках ИСЖ объем этого сегмента сократился», – подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Банка России.

Однако, хотя страховщики ищут сейчас замену этому продукту, говорить о сворачивании ИСЖ как о тренде преждевременно, считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. Многие компании все еще демонстрируют стабильный рост продаж ИСЖ, говорит он и обращает внимание: «Одна из компаний, чья доля на рынке составляла в последние годы 40%, резко снизила продажи ИСЖ, и это вылилось в статистике в общее сокращение рынка ИСЖ на 10%. Если исключить из расчета данные этой компании, то окажется, что рынок вырос на 20% по отношению к первому полугодию 2019 г., даже несмотря на ограничения, связанные с карантином, которые повлияли на продажи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных