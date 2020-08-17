ИСЖ борется за жизнь

Однако, хотя страховщики ищут сейчас замену этому продукту, говорить о сворачивании ИСЖ как о тренде преждевременно, считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. Многие компании все еще демонстрируют стабильный рост продаж ИСЖ, говорит он и обращает внимание: «Одна из компаний, чья доля на рынке составляла в последние годы 40%, резко снизила продажи ИСЖ, и это вылилось в статистике в общее сокращение рынка ИСЖ на 10%. Если исключить из расчета данные этой компании, то окажется, что рынок вырос на 20% по отношению к первому полугодию 2019 г., даже несмотря на ограничения, связанные с карантином, которые повлияли на продажи».