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Банки предлагают страховки вместо депозитов

Они представляют продукты страховых и управляющих компаний как альтернативу депозитам
Ольга Кучерова
Банки стали активнее предлагать продукты страховых и управляющих компаний как альтернативу депозитам /Денис Абрамов / Ведомости

Существует риск, что россияне перестанут воспринимать вклады как источник сбережений и приумножения средств, поскольку доходность по депозитам может упасть ниже уровня инфляции, как это было в середине 90-х гг. прошлого века. Об этом заявил на прошлой неделе заместитель предправления ВТБ Анатолий Печатников. Прогнозируемый уровень инфляции составляет 4%, ключевая ставка ЦБ находится на рекордно низком уровне в 4,25%, доходность вкладов ведущих российских банков немногим выше. По данным ЦБ, в июле 2020 г. максимальные процентные ставки по вкладам в российских рублях 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, составляли 4,63, 4,55 и 4,58% в первой, второй и третьей декадах соответственно. В первой декаде июня ставка была 5,01%, а в июле 2019 г. – 7,04–7,12% и 7,14% подекадно.

Эксперты рынка уже отметили тенденцию постепенного замещения депозитов комиссионными продуктами страховых и управляющих компаний, а также комбопродуктами, когда банк предлагает повышенную ставку по вкладу при условии, что часть средств клиент инвестирует в накопительное или инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ), в стратегии доверительного управления или же в паи ПИФов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных