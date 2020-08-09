Банки предлагают страховки вместо депозитов

Существует риск, что россияне перестанут воспринимать вклады как источник сбережений и приумножения средств, поскольку доходность по депозитам может упасть ниже уровня инфляции, как это было в середине 90-х гг. прошлого века. Об этом заявил на прошлой неделе заместитель предправления ВТБ Анатолий Печатников. Прогнозируемый уровень инфляции составляет 4%, ключевая ставка ЦБ находится на рекордно низком уровне в 4,25%, доходность вкладов ведущих российских банков немногим выше. По данным ЦБ, в июле 2020 г. максимальные процентные ставки по вкладам в российских рублях 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, составляли 4,63, 4,55 и 4,58% в первой, второй и третьей декадах соответственно. В первой декаде июня ставка была 5,01%, а в июле 2019 г. – 7,04–7,12% и 7,14% подекадно.