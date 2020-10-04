Непростые инвестиции

В попытках участников рынка предлагать уникальный или редкий продукт, который отличается от того, что есть на рынке, имеются как плюсы, так и минусы, соглашается Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс». При этом он отмечает растущий спрос на биржевые инструменты, т. е. продукты, обладающие ликвидностью и «независимостью», т. е. не привязанные ни к эмитенту, ни к брокеру. «Я не считаю, что небиржевые инструменты уйдут в прошлое, но есть явная тенденция к преобладанию именно биржевых инструментов», – указывает Ващенко. То есть, по его мнению, клиенту важна не столько уникальность продукта, сколько его ликвидность – возможность в любой момент дистанционно продать или купить его.