Непростые инвестиции

Непростые инвестицииЧетыре примера инвестиционных решений не для всех
В отличие от стандартизированных инвестиционных решений, ориентированных на массовый рынок, сложные продукты, предлагаемые управляющими компаниями (УК) или брокерами, как правило, нацелены на премиальный сегмент и на квалифицированных инвесторов, вкладывающих значительные суммы. Эксперты отмечают, что при разработке таких продуктов компании могут преследовать две цели. «Это либо честное создание дополнительной ценности по сравнению со стандартными продуктами, что дает возможность заработать обеим сторонам – по схеме win-win.
Либо это упаковывание в красивую инновационную обертку «некондиционных» активов или решений, когда создатель продукта прячет риски от клиента», – предупреждает Александр Баранов, директор департамента риск-менеджмента «Ай кью джи управление активами». Неквалифицированному инвестору, поясняет Баранов, компания обязана разъяснить все риски, при заключении договора он подписывается, что понимает их. При этом брокер или УК обязаны контролировать эти риски. «Если клиент считается квалифицированным, что выясняется в результате профилирования, то брокер или УК не отвечают за его риски», – говорит Баранов. Чтобы разобраться, что скрывается под очередным инновационным сложным продуктом, нужно иметь опыт работы на рынке и быть действительно квалифицированным инвестором, а не просто считаться таковым. И даже в этом случае все равно необходимо провести аудит этого продукта, полагает Баранов.
В попытках участников рынка предлагать уникальный или редкий продукт, который отличается от того, что есть на рынке, имеются как плюсы, так и минусы, соглашается Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс». При этом он отмечает растущий спрос на биржевые инструменты, т. е. продукты, обладающие ликвидностью и «независимостью», т. е. не привязанные ни к эмитенту, ни к брокеру. «Я не считаю, что небиржевые инструменты уйдут в прошлое, но есть явная тенденция к преобладанию именно биржевых инструментов», – указывает Ващенко. То есть, по его мнению, клиенту важна не столько уникальность продукта, сколько его ликвидность – возможность в любой момент дистанционно продать или купить его.