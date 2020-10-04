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Непростые инвестиции

Четыре примера инвестиционных решений не для всех
Ольга Кучерова
Андрей Гордеев / Ведомости

В отличие от стандартизированных инвестиционных решений, ориентированных на массовый рынок, сложные продукты, предлагаемые управляющими компаниями (УК) или брокерами, как правило, нацелены на премиальный сегмент и на квалифицированных инвесторов, вкладывающих значительные суммы. Эксперты отмечают, что при разработке таких продуктов компании могут преследовать две цели. «Это либо честное создание дополнительной ценности по сравнению со стандартными продуктами, что дает возможность заработать обеим сторонам – по схеме win-win.

Либо это упаковывание в красивую инновационную обертку «некондиционных» активов или решений, когда создатель продукта прячет риски от клиента», – предупреждает Александр Баранов, директор департамента риск-менеджмента «Ай кью джи управление активами». Неквалифицированному инвестору, поясняет Баранов, компания обязана разъяснить все риски, при заключении договора он подписывается, что понимает их. При этом брокер или УК обязаны контролировать эти риски. «Если клиент считается квалифицированным, что выясняется в результате профилирования, то брокер или УК не отвечают за его риски», – говорит Баранов. Чтобы разобраться, что скрывается под очередным инновационным сложным продуктом, нужно иметь опыт работы на рынке и быть действительно квалифицированным инвестором, а не просто считаться таковым. И даже в этом случае все равно необходимо провести аудит этого продукта, полагает Баранов.

В попытках участников рынка предлагать уникальный или редкий продукт, который отличается от того, что есть на рынке, имеются как плюсы, так и минусы, соглашается Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс». При этом он отмечает растущий спрос на биржевые инструменты, т. е. продукты, обладающие ликвидностью и «независимостью», т. е. не привязанные ни к эмитенту, ни к брокеру. «Я не считаю, что небиржевые инструменты уйдут в прошлое, но есть явная тенденция к преобладанию именно биржевых инструментов», – указывает Ващенко. То есть, по его мнению, клиенту важна не столько уникальность продукта, сколько его ликвидность – возможность в любой момент дистанционно продать или купить его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных