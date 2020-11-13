Смартфон – мой брокер

В начале ноября клиенты ИК «Финам» получили возможность пополнения брокерского счета без комиссии через Систему быстрых платежей (СБП). Средства зачисляются со счетов сторонних банков с помощью QR-кода. Сервис доступен круглосуточно по рабочим дням, лимит на перевод – 600 000 руб. Аналогичные решения внедрили также «Райффайзен капитал», «Велес капитал», БКС и другие компании.