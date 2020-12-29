Во что инвестировать в 2021 году

Финансовые рынки во всех странах сейчас живут надеждой на скорую тотальную вакцинацию и восстановление мировой экономики в будущем году. Впрочем, некоторые аналитики предупреждают, что инвесторы заложили слишком много оптимизма в текущую оценку бумаг и задержка вакцинации или неэффективность вакцин может привести к резким распродажам бумаг уже весной. «Ведомости» спросили аналитиков ведущих российских инвестиционных и управляющих компаний, каким стратегиям стоит отдать предпочтение в 2021 г.