На бота надейся

Боты и виртуальные помощники сейчас встроены в клиентский сервис многих более или менее крупных финансовых организаций. Причем технологии быстро смещаются от примитивных чат-ботов, которым по силам давать ответы только на типовые вопросы, к вполне продвинутым, функционал которых позволяет клиентам совершать финансовые операции, а также предлагать им нестандартные и даже индивидуализированные финансовые решения. Более того, как говорит Фарида Валуева, исполнительный директор компании Creditter, «сейчас клиенты уже не всегда могут даже понять, с кем они общаются – с живым человеком или роботом».