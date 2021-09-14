Могут ли акции «Русала» вырасти еще сильнее

Могут ли акции «Русала» вырасти еще сильнееС начала сентября на фоне роста цен на алюминий они подорожали уже на 32%
С начала сентября акции «Русала» на Московской бирже подорожали на 32%. В понедельник котировки производителя алюминия поднимались более чем на 5% до 75,44 руб. на Мосбирже (цена закрытия – 72,13 руб.) и выросли на 8,64% на бирже Гонконга (цена закрытия – 7,80 гонконгского доллара).
На минувшей неделе акции «Русала» пошли в рост на новостях о том, что ставки пошлин на экспорт из России алюминия могут быть снижены. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Вывозные пошлины на черные и цветные металлы (по базовой ставке 15%) правительство ввело с 1 августа по 31 декабря, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. На следующий год, по словам министра, пошлины пока не предусмотрены.