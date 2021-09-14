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Могут ли акции «Русала» вырасти еще сильнее

С начала сентября на фоне роста цен на алюминий они подорожали уже на 32%
Инга Сангалова
Цены на алюминий растут на фоне начавшегося восстановления мировой экономики после пандемии / Ilya Naymushin / Reuters

С начала сентября акции «Русала» на Московской бирже подорожали на 32%. В понедельник котировки производителя алюминия поднимались более чем на 5% до 75,44 руб. на Мосбирже (цена закрытия – 72,13 руб.) и выросли на 8,64% на бирже Гонконга (цена закрытия – 7,80 гонконгского доллара).

На минувшей неделе акции «Русала» пошли в рост на новостях о том, что ставки пошлин на экспорт из России алюминия могут быть снижены. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Вывозные пошлины на черные и цветные металлы (по базовой ставке 15%) правительство ввело с 1 августа по 31 декабря, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. На следующий год, по словам министра, пошлины пока не предусмотрены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных