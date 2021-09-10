Акционеры «Русала» проголосовали против выплаты дивидендов

8 сентября Sual Partners распространила заявление, в котором выступила за возвращение алюминиевой компании к практике выплаты дивидендов, прерванной в 2017 г., сообщала газета «Коммерсантъ». По мнению Sual, с 2019 г. и по первое полугодие 2021 г. включительно Rusal должен был выплатить акционерам $904,5 млн дивидендов. «Отказывая акционерам в распределении прибыли, ОК "Русал" в то же время совершает сомнительные инвестиции и приобретает неэффективные и не относящиеся к основной деятельности активы»,— говорилось в заявлении.