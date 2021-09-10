Акционеры «Русала» проголосовали против выплаты дивидендов

Акционеры «Русала» проголосовали против выплаты дивидендовНа возобновлении выплат настаивала Sual Partners Виктора Вексельберга и партнеров
Акционеры UC Rusal, основанной бизнесменом Олегом Дерипаской, большинством голосов проголосовали против выплаты дивидендов и досрочного прекращения полномочий совета директоров. Это следует из результатов внеочередного собрания акционеров. По его результатам, 62,02% проголосовали против, 31,9% — за.
На фоне новостей об отказе от выплат дивидендов акции UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже дешевели на 2% до 7,05 гонконгского доллара. По состоянию на 13:08 по мск акции отыграли падение — до 7,128 гонконгского доллара, что на 0,28% ниже показателя закрытия предыдущего дня торгов.
При этом на Мосбирже котировки компании растут. По состоянию на 13:10 по мск акции UC Rusal выросли на 1,89% по отношению к закрытию предыдущего дня торгов — до 69,17 руб. за бумагу. 10 сентября компания объявила, что досрочно погасила часть кредита Сбербанка — 27 млрд руб. Текущий остаток задолженности перед Сбербанком составляет $2,1 млрд и 79,5 млрд руб. Кредит обеспечен акциями «Норникеля».
Совет директоров UC Rusal 16 августа рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия. Это объяснялось значительной программой капитальных вложений, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к компании. За выплату дивидендов выступала Sual Partners Виктора Вексельберга и партнеров, контролирующая 25,6% акций UC Rusal.
8 сентября Sual Partners распространила заявление, в котором выступила за возвращение алюминиевой компании к практике выплаты дивидендов, прерванной в 2017 г., сообщала газета «Коммерсантъ». По мнению Sual, с 2019 г. и по первое полугодие 2021 г. включительно Rusal должен был выплатить акционерам $904,5 млн дивидендов. «Отказывая акционерам в распределении прибыли, ОК "Русал" в то же время совершает сомнительные инвестиции и приобретает неэффективные и не относящиеся к основной деятельности активы»,— говорилось в заявлении.
Тогда изданию поясняли, что Sual считает неэффективными вложения в совместный с Braidy Industries завод по алюминиевому прокату в США и, по данным источника издания, покупку пакета «Русгидро» с премией к рынку.
В Rusal посчитали данные заявления Sual лишенными оснований. Рынок и цены на алюминий демонстрируют рост, указывали там. Средняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в первом полугодии составила около $2200 за тонну против $1600 за тонну в тот же период годом ранее (+41%), сообщали в компании.
Чистая прибыль по МСФО UC Rusal за шесть месяцев 2021 г. составила $2,02 млрд. За аналогичный период прошлого года алюминиевый холдинг получил чистый убыток $124 млн. Выручка UC Rusal составила $5,45 млрд против $4 млрд в первом полугодии 2020 г. (+35,7%). Скорректированный показатель EBITDA в январе – июне составил $1,3 млрд против $219 млн годом ранее (рост в 6 раз), чистый денежный поток от операционной деятельности вырос в 3,9 раза до $666 млн.
Значительная доля денежного потока была обеспечена участием UC Rusal в капитале «Норильского никеля» (сейчас 26,4%), говорилось в сообщении компании. Она получила $618 млн дивидендов, еще $1,4 млрд принесло участие в программе обратного выкупа акций «Норникеля». Объем производства алюминия UC Rusal практически не изменился по сравнению с первым полугодием 2020 г. и составил 1,9 млн т.