UC Rusal перешла от убытка к прибыли

Выручка UC Rusal составила $5,45 млрд против $4 млрд в первом полугодии 2020 г. (+35,7%). Скорректированный показатель EBITDA в январе – июне составил $1,3 млрд против $219 млн годом ранее (рост в 6 раз), чистый денежный поток от операционной деятельности вырос в 3,9 раза до $666 млн.