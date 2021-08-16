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UC Rusal перешла от убытка к прибыли

Но компания не планирует выплачивать дивиденды
Василий Милькин
UC Rusal перешла от убытка к прибыли. Но выплачивать промежуточные дивиденды компания не планирует /Ilya Naymushin / REUTERS

Чистая прибыль по МСФО UC Rusal, основанной Олегом Дерипаской, за шесть месяцев 2021 г. составила $2,02 млрд, сообщила компания 13 августа. За аналогичный период прошлого года алюминиевый холдинг получил чистый убыток $124 млн.

Выручка UC Rusal составила $5,45 млрд против $4 млрд в первом полугодии 2020 г. (+35,7%). Скорректированный показатель EBITDA в январе – июне составил $1,3 млрд против $219 млн годом ранее (рост в 6 раз), чистый денежный поток от операционной деятельности вырос в 3,9 раза до $666 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных