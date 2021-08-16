UC Rusal перешла от убытка к прибыли

UC Rusal перешла от убытка к прибылиНо компания не планирует выплачивать дивиденды
Чистая прибыль по МСФО UC Rusal, основанной Олегом Дерипаской, за шесть месяцев 2021 г. составила $2,02 млрд, сообщила компания 13 августа. За аналогичный период прошлого года алюминиевый холдинг получил чистый убыток $124 млн.
Выручка UC Rusal составила $5,45 млрд против $4 млрд в первом полугодии 2020 г. (+35,7%). Скорректированный показатель EBITDA в январе – июне составил $1,3 млрд против $219 млн годом ранее (рост в 6 раз), чистый денежный поток от операционной деятельности вырос в 3,9 раза до $666 млн.
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