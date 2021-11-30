В какие акции инвестируют состоятельные россияне

Некоторые аналитики с Уолл-стрит понизили годовые цели акций Facebook после выхода неоднозначной отчетности компании в конце октября. Выручка в III квартале выросла на 35% до $29 млрд, но не дотянула до консенсус-прогноза FactSet ($29,58 млрд), а чистая прибыль на акцию в размере $3,22, наоборот, превзошла прогноз – на 3 цента. Эксперты связывают более слабые продажи Facebook с изменениями в политике конфиденциальности, которые компания ввела в апреле. Новые правила снизили доходы от рекламы. По оценкам аналитика Credit Suisse Стивена Джу, доходы Facebook от рекламы снизятся и в будущем году – примерно на 6%. При этом расходы, которые компания запланировала на 2022 г., превзошли оценку эксперта. Поэтому Джу понизил целевую цену Facebook с $500 до $430 (на 27% выше текущей цены). При этом он отметил, что разработка продукта дополненной реальности и создание метавселенной должны уменьшить зависимость Meta от оборудования и операционных систем других владельцев платформ.