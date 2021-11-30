В какие акции инвестируют состоятельные россияне

В какие акции инвестируют состоятельные россиянеВзрывной рост этих бумаг за последние полтора года способствовал значительной прибавке в стоимости инвестпортфелей хайнетов
Акции крупных технологических компаний многие годы в лидерах роста, а после обвала рынка в марте 2020 г. они резко выросли в цене. Высокий интерес к ним все еще сохраняется, в том числе и в среде российских миллионеров-инвесторов.
Заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов ВТБ Евгений Береснев отмечает, что наряду с возросшим интересом состоятельных инвесторов к российским «голубым фишкам» и к акциям циклических компаний нефтяной отрасли, газового сектора и металлургии, сохранился спрос и на иностранные акции. Прежде всего, на акции компаний восстанавливающихся сегментов (промышленности, транспорта, банковского сектора, сельского хозяйства) и на акции крупнейших технологических гигантов – Apple, Google, Amazon, Facebook и др.
В портфелях состоятельных клиентов доля акций составляет 10-30% и превалируют среди них действительно бумаги американских IT-компаний и «компаний роста», подтверждает директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян. Главные предпочтения хайнетов – акции Apple, Google (Alphabet), Amazon, Facebook, сказал он. По наблюдениям личного брокера «Открытие инвестиций» Виталия Аверкина, самые востребованные зарубежные акции – Microsoft, Apple, Alphabet (Google).
Акции технологических гигантов уже стоят дорого. Есть ли у них перспективы дальнейшего роста? Не перекуплены ли бумаги, не достигли ли они критических уровней? Тем более что проблемы с цепочкой поставок и кадрами оказывают давление на их финансовые показатели. «Ведомости» выяснили, каковы дальнейшие перспективы четырех фаворитов в портфелях российских хайнетов.
1. Amazon.com
Акции американской технологической корпорации Amazon.com сейчас самые популярные в технологическом секторе. Их активно скупают хедж-фонды и состоятельные клиенты по всему миру. И аналитики верят в компанию, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях, потоковой передаче цифровых данных и искусственном интеллекте.
С тех пор как рынок стал восстанавливаться после провала в начале пандемии, акции Amazon удвоились в цене, а в сравнении с началом этого года стоят на 9% дороже.
Но компания Джеффа Безоса в конце октября разочаровала результатами III квартала. Несмотря на рост продаж на 15% в сравнении с аналогичным кварталом 2020 г., чистая прибыль корпорации упала почти вдвое – с $6,3 млрд до $3,2 млрд. К тому же компания предупредила, что ее операционная прибыль в IV квартале 2021 г. может составить максимум $3 млрд против $6,9 млрд в IV квартале 2020 г.
И тем не менее эксперты с Уолл-стрит не видят серьезных причин для беспокойства – в большинстве своем они ожидают дальнейшего удорожания акций Amazon, хотя и снижают годовые цели по ним.
Аналитик Citi Джейсон Базинет понизил целевую цену акций Amazon с $4175 до $4100, но по-прежнему рекомендует покупать их. Несмотря на отчетность, которая оказалась ниже ожиданий, Базинет видит «достаточно возможностей для роста» в услугах Amazon для бизнеса, поэтому он считает, что акции компании способны за год подорожать на 15%.
Брент Тилл, аналитик Jefferies, также снизил целевую цену акций Amazon – с $4200 до $4000, сохранив рекомендацию «покупать» бумаги. Тилл считает, что более высокие затраты на рабочую силу и сбои в цепочке поставок вызывают рост затрат, которые, вероятно, будут сдерживать маржу операционной прибыли в течение несколько кварталов. При этом аналитик напомнил, что в последний раз Amazon два квартала подряд (во II и III кварталах 2018 г.) не дотягивал до консенсус-прогноза по чистым продажам, после чего на протяжении 10 кварталов отчитывался выше ожиданий, а его акции взлетели на 120%.
Аналитик Baird Колин Себастьян не исключает, что прибыль компании Безоса за IV квартал и 2022 г. будет ниже из-за увеличения затрат на рабочую силу, логистику, транспорт и дорогостоящую технологическую инфраструктуру. Но эксперт сохранил рейтинг «лучше рынка» по акциям Amazon, ожидая их удорожания в течение года до $4000 за штуку. Эта целевая цена на 12,3% превышает текущие котировки бумаг.
Минимальная годовая цель по бумагам ($3800) установлена в Barclays, но и она указывает на 7%-ный потенциал роста бумаг к октябрю 2022 г. Максимальная целевая цена – у аналитиков Cowen ($4300), подразумевает удорожание бумаг к июлю будущего года почти на 21%.
2. Meta Platforms (бывшая Facebook)
В конце октября компания Марка Цукерберга объявила о переименовании в Meta Platforms при сохранении брендов своих сервисов – Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Известная прежде всего этими сервисами, компания занимается также разработкой продуктов виртуальной и дополненной реальности, позволяющих пользователям подключаться через мобильные устройства, персональные компьютеры и другие платформы. Цель ребрендинга и новое название Meta – это акцент на расширении поля деятельности технологического гиганта. Цукерберг больше не хочет, чтобы его компания ассоциировалась только с социальными сетями, и нацелился на создание метавселенной – эволюции социального общения в цифровом пространстве. Строить метавселенную компания будет на основе технологии 3D, виртуальной и дополненной реальности. И уже через 10 лет у Meta будет 1 млрд пользователей, полагает Цукерберг.
По мнению аналитика BofA Securities Джастина Поста, Meta действительно способна привлечь 1 млрд человек и принести сотни миллиардов долларов дохода. «Если на Уолл-стрит кто-то сомневался в планах Facebook относительно метавселенной, то теперь – с ежегодными инвестициями в $10 млрд и новым именем – вопросов нет», – отметил Пост. Он считает, что ребрендинг компании Цукерберга подчеркивает растущую важность приложений, не относящихся к соцсети Facebook, таких как Instagram и WhatsApp. Пост рекомендует покупать акции Facebook, ожидая их удорожания в течение года до $400 (18,3% роста).
Томас Чемпион, аналитик Piper Sandler, считает, что переименование Facebook на Meta подчеркивает глубину приверженности компании «инициативе AR/VR и представляет собой большую, смелую и рискованную ставку на будущее». Ребрендинг сигнализирует о том, что Цукерберг сосредоточится на продукте Reality Labs и дистанцируется от скандалов вокруг социальных сетей, отмечает Чемпион в своей записке клиентам. Видя в ребрендинге «огромный смысл» и называя «похвальными» амбиции компании, Чемпион, тем не менее, сохраняет «нейтральный» рейтинг акций Facebook с целевой ценой в $385. Но и эта цель почти на 14% выше текущей цены бумаг.
Некоторые аналитики с Уолл-стрит понизили годовые цели акций Facebook после выхода неоднозначной отчетности компании в конце октября. Выручка в III квартале выросла на 35% до $29 млрд, но не дотянула до консенсус-прогноза FactSet ($29,58 млрд), а чистая прибыль на акцию в размере $3,22, наоборот, превзошла прогноз – на 3 цента. Эксперты связывают более слабые продажи Facebook с изменениями в политике конфиденциальности, которые компания ввела в апреле. Новые правила снизили доходы от рекламы. По оценкам аналитика Credit Suisse Стивена Джу, доходы Facebook от рекламы снизятся и в будущем году – примерно на 6%. При этом расходы, которые компания запланировала на 2022 г., превзошли оценку эксперта. Поэтому Джу понизил целевую цену Facebook с $500 до $430 (на 27% выше текущей цены). При этом он отметил, что разработка продукта дополненной реальности и создание метавселенной должны уменьшить зависимость Meta от оборудования и операционных систем других владельцев платформ.
Группа аналитиков Goldman Sachs во главе с Эриком Шериданом считает, что Facebook – золотой стандарт социальных сетей. Как минимум 2,9 млрд человек ежедневно пользуются одним или несколькими из его сервисов – Facebook, Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и Oculus. Шеридан говорит, что рост акций и показатели вовлеченности Facebook могут испытывать временное давление, пока мир выходит из кризиса пандемии, но компания сохранит в ближайшие годы лидирующие позиции в области мобильных вычислений. Кроме того, Шеридан оптимистично оценивает долгосрочные инвестиции компании в видео, электронную коммерцию, платежи и дополненную реальность (AR). Эти факторы, считает Шеридан, будут способствовать росту акций компании Марка Цукерберга, поэтому аналитик рекомендует их покупать. Годовая цель Goldman Sachs по бумагам установлена на отметке $445, что на 31,6% выше их текущей цены.
Самые пессимистические ожидания у аналитиков Morgan Stanley: их годовая цель по бумагам компании Цукерберга – $365, что указывает на потенциал роста на 9,6% от текущего ценового уровня. Самая высокая годовая цель по бумагам установлена аналитиками Monness, Crespi, Hardt – на отметке $460 с потенциалом роста бумаг на 36%.
3. Alphabet (материнская компания Google)
За полтора года восстановления рынка акций США акции Alphabet подорожали почти на 172%. Сейчас они стоят на 66% дороже, чем в начале года. Да и как не скупать акции компании, которая завершила III квартал столь высокими результатами: выручка в сравнении с соответствующим кварталом 2020 г. выросла на 41% до $65,12 млрд, а чистая прибыль взлетела на 68% до $18,9 млрд.
Бумаги пользуются повышенным спросом среди инвесторов, а аналитики продолжают повышать годовые цели по ним. Тем более что компания, в отличие от своих конкурентов, похоже, может избежать существенного негативного влияния от изменений в политике конфиденциальности Apple. Финансовый директор Alphabet Рут Порат признала, что «изменения iOS 14 оказали умеренное влияние на доходы YouTube». Тем не менее выручка от рекламы на YouTube подскочила на 43%, а от поисковика Google – на 44%.
После публикации квартальных результатов в конце октября многие аналитики повысили целевые цены по акциям Alphabet. Аналитик Morgan Stanley Брайан Новак поднял цель c $3000 до $3200 (потенциал роста 10%). Он повысил свои оценки EBITDA на 2022 и 2023 финансовые годы на 3% и 4% соответственно. Новак повысил и оценку ежегодного свободного денежного потока на акцию на 8%. Даже если Alphabet продолжит активно инвестировать в свой бизнес, масштабируемая база валовой прибыли обеспечит ей мощный свободный денежный поток, уверен он.
Аналитик BMO Capital Дэниел Сэлмон также повысил целевую цену акций Alphabet c $3000 до $3200 – как он отметил, даже несмотря на высокую планку ожиданий в этом квартале и на рост соотношения риска к прибыли Alphabet. Сэлмон также повысил прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2021 финансовый год – с $102,11 до $107,73, а на 2022 год – с $99,45 до $105,47.
Майкл Пачтер из Wedbush повысил целевую цену акций Alphabet с $3424 до $3500 (потенциал роста 20%), полагая, что они способны показать динамику «лучше рынка». Аналитик ожидает продолжения роста выручки и рентабельности в 2022-2023 гг. Акции Alphabet внесены в «Список лучших идей» компании Wedbush.
Аналитик Jefferies Брент Тилл уверен, что Alphabet завершит год сильным IV кварталом. В период рождественских распродаж многие компании резко наращивают бюджет на рекламу, что подстегнет рост выручки Alphabet. Вот почему Тилл повысил свою оценку выручки, операционной маржи и прибыли компании и, соответственно, и целевую цену акций Alphabet – с $3424 до $3500.
Самая высокая целевая цена по акциям Alphabet – у Monness, Crespi, Hardt ($3660, что подразумевает потенциал роста бумаг в течение года на 26%).
4. Apple
Apple долгое время демонстрирует феноменальные результаты. За последние 10 лет ее акции подорожали более чем в 10 раз, а капитализация превышает $2,47 трлн. С тех пор как 15 марта акции Apple достигли «дна» после обвала рынка, они уже взлетели на 180%. С начала этого года бумаги подорожали почти на 21%.
Между тем Apple не избежала последствий пандемии. Она столкнулась с проблемами цепочки поставок, и это отразилось на результатах истекшего квартала. Впервые с 2018 г. продажи iPhone и носимых устройств у гиганта росли медленнее, чем ожидалось. Выручка Apple составила $83,4 млрд против ожидавшихся $85,1 млрд. По словам главы Apple Тима Кука, на размере выручки сказались «дефицит кремния в отрасли и сбои в производстве, связанные с COVID». Из-за проблем с поставками микросхем компания не досчиталась $6 млрд выручки. А в текущем квартале – особенно в период рождественских распродаж – из-за дефицита чипов давление на продажи может быть еще более существенным. Но выручка, по оценкам финансового директора Луки Маэстри, в текущем квартале будет рекордной.
Аналитики не спешат открещиваться от компании Тима Кука. Джим Сува из Citi считает, что не столь высокие продажи, как ожидалось, – не причина для изменения его взгляда на компанию. Проблемы с цепочками поставок не только у Apple, но и у всех ее конкурентов. «Просто спрос на продукцию Apple существенно превышает предложение», – утверждает Сува в записке своим клиентам. Он по-прежнему рекомендует покупать акции компании, даже если и в текущем квартале продажи будут ниже ожиданий. Его годовая цель по бумагам $170 – это на 6% выше их текущей цены.
Слабые продажи Apple – явление временное, считает аналитик UBS Дэвид Фогт и сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену в $175 для акций компании. Да, цепочка поставок и COVID приведут к сокращению продаж iPhone примерно на 5 млн единиц, но высокий спрос на них служит хорошим сигналом к сильному 2022 финансовому году, уверен Фогт.
Аналитик из Piper Sandler Харш Кумар и вовсе считает, что дефицит предложения создает лучшие возможности для покупки акций Apple. Он не исключает, что в текущем квартале объем поставок сократится не на $6 млрд, как в минувшем квартале, а значительнее. Но он все равно ждет годового роста продаж и рекордной выручки от большинства продуктов компании. Кумар сохранил рейтинг «выше рынка» по акциям Apple, ожидая их удорожания в течение года на 9,2% до $175.
Еще выше целевая цена акций Apple у аналитика Evercore ISI Амита Дарьянани – $180 (потенциал роста от текущего ценового уровня – 12,3%). Он полагает, что в ближайшие несколько лет производитель iPhone имеет большие шансы на расширение в цифровой сфере и на рекламном рынке. Это позволит компании показывать рост EPS и в 2022 финансовом году, и в последующие годы.