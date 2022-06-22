Средняя стоимость ОСАГО вырастет на 10–15%Но в большей степени из-за расширения тарифного коридора «пострадают» аварийные водители, считают эксперты
Банк России предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Причина – рост стоимости автозапчастей. Цена полисов в результате расширения коридора может возрасти в среднем на 10–15%, в особенности для аварийных водителей, рассказали «Ведомостям» страховщики и эксперты рынка. Для легковых автомобилей диапазон базовой ставки тарифа составит 1646–7535 руб., для такси – 1490–15 756 руб. Границы тарифов для общественного транспорта расширятся на 17,8% в обе стороны.
Новые тарифы в условиях роста цен на детали позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, говорится в сообщении ЦБ. Самые «бьющиеся» при авариях детали выросли в цене в среднем на 28,7%, по данным обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков (РСА). Размер страхового возмещения по ОСАГО рассчитывается исходя из этих справочников.