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Средняя стоимость ОСАГО вырастет на 10–15%

Но в большей степени из-за расширения тарифного коридора «пострадают» аварийные водители, считают эксперты
Софья Шелудченко
Увеличение стоимости запчастей – суровая реальность / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Причина – рост стоимости автозапчастей. Цена полисов в результате расширения коридора может возрасти в среднем на 10–15%, в особенности для аварийных водителей, рассказали «Ведомостям» страховщики и эксперты рынка. Для легковых автомобилей диапазон базовой ставки тарифа составит 1646–7535 руб., для такси – 1490–15 756 руб. Границы тарифов для общественного транспорта расширятся на 17,8% в обе стороны.

Новые тарифы в условиях роста цен на детали позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных, говорится в сообщении ЦБ. Самые «бьющиеся» при авариях детали выросли в цене в среднем на 28,7%, по данным обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков (РСА). Размер страхового возмещения по ОСАГО рассчитывается исходя из этих справочников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных