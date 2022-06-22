Средняя стоимость ОСАГО вырастет на 10–15%

Банк России предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Причина – рост стоимости автозапчастей. Цена полисов в результате расширения коридора может возрасти в среднем на 10–15%, в особенности для аварийных водителей, рассказали «Ведомостям» страховщики и эксперты рынка. Для легковых автомобилей диапазон базовой ставки тарифа составит 1646–7535 руб., для такси – 1490–15 756 руб. Границы тарифов для общественного транспорта расширятся на 17,8% в обе стороны.