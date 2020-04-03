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Считается ли доходный аккаунт в соцсетях общим активом супругов

Юридическая оценка самого аккаунта и прибыли от него – разная
Арслан Дякиев , юрист практики по оказанию услуг частным клиентам PwC

В XXI в. миллиарды людей зарегистрированы в социальных сетях. При этом многие аккаунты становятся весьма популярными и прибыльными: все чаще мы читаем в новостях истории о блогерах-миллионерах, их называют инфлюенсерами, лидерами мнений и т. д. 

Как и обычные люди, лидеры мнений вступают в брак и создают семьи. Но что будет с этими ценными аккаунтами в соцсетях и доходами от них с точки зрения семейного права? Является ли ценный аккаунт в соцсетях и доходы от него общим имуществом супругов? 

Общий актив? 

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