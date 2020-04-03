Как и обычные люди, лидеры мнений вступают в брак и создают семьи. Но что будет с этими ценными аккаунтами в соцсетях и доходами от них с точки зрения семейного права? Является ли ценный аккаунт в соцсетях и доходы от него общим имуществом супругов?