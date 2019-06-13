Технологии

Новости

«В контакте» разрешила продавать группы и публичные страницы

Социальная сеть «В контакте» сняла запрет на продажу сообществ, следует из правил пользования сервисом. «Мы знаем, что вы вкладываете много сил в развитие групп и публичных страниц – и совершенно обоснованно хотите распоряжаться результатом своего труда так, как вам это угодно», – отмечается в сообщении соцсети.

При этом в рекомендации по продаже групп и публичных страниц подчеркивается, что смена тематики сообщества по-прежнему запрещена правилами «В контакте». Также там говорится, что соцсеть не выступает стороной или гарантом в сделке по продаже сообщества, а передать права на группу или публичную страницу может только их истинный владелец.

Сделки рекомендуется совершать с заключением договора. Для этого «В контакте» предлагает воспользоваться подготовленной ей формой. Соцсеть советует привлекать к сделке юриста и гаранта.

Кроме того, перед сделкой нужно проверить, привязано ли сообщество к юридическому лицу, говорится в сообщении соцсети. В мае «В контакте» разрешила в тестовом режиме привязывать к юрлицу сообщества от 10 000 подписчиков. В перспективе это поможет продавать группы и публичные страницы, а также разрешать спорные вопросы между основателями паблика.