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Инвестиции в «нравственные активы» превысили $1 трлн

Инвесторы увлеклись компаниями сегмента ESG
Валерий Емельянов , аналитик ИК «Фридом финанс»

Наблюдая за тем, как бурно растут котировки технологических акций, легко упустить еще один мощный тренд, сложившийся после начала пандемии COVID-19. Речь о рекордном приросте активов, связанном с ESG. Этой модной аббревиатурой обозначают компании, которые соответствуют особым критериям эффективности: E – экологическим, S – социальным, G – управленческим (от англ. governance). То есть речь, условно говоря, о бизнесе, который ассоциируется с моральными ценностями западного общества.

Инвестиции с особым фильтром. Насколько важными для инвесторов становятся сегодня критерии ESG, показывают следующие цифры: 95% американцев в возрасте 25–40 лет (поколение миллениалов) говорят, что, покупая акции, учитывают социальную ценность выбираемой компании; 75% уточняют, что своими инвестициями хотели бы не только зарабатывать, но и вносить вклад в улучшение экологии на планете. Мнение миллениалов является барометром для всего рынка инвестиций – это поколение в ближайшие 10–15 лет унаследует от своих родителей и дедов активы на сумму порядка $30 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных