Инвестиции в «нравственные активы» превысили $1 трлнИнвесторы увлеклись компаниями сегмента ESG
Наблюдая за тем, как бурно растут котировки технологических акций, легко упустить еще один мощный тренд, сложившийся после начала пандемии COVID-19. Речь о рекордном приросте активов, связанном с ESG. Этой модной аббревиатурой обозначают компании, которые соответствуют особым критериям эффективности: E – экологическим, S – социальным, G – управленческим (от англ. governance). То есть речь, условно говоря, о бизнесе, который ассоциируется с моральными ценностями западного общества.
Инвестиции с особым фильтром. Насколько важными для инвесторов становятся сегодня критерии ESG, показывают следующие цифры: 95% американцев в возрасте 25–40 лет (поколение миллениалов) говорят, что, покупая акции, учитывают социальную ценность выбираемой компании; 75% уточняют, что своими инвестициями хотели бы не только зарабатывать, но и вносить вклад в улучшение экологии на планете. Мнение миллениалов является барометром для всего рынка инвестиций – это поколение в ближайшие 10–15 лет унаследует от своих родителей и дедов активы на сумму порядка $30 трлн.