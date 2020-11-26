Инвесторам пора готовиться к «ралли Санта-Клауса»Какие американские акции покупать под Рождество
За историю фондового рынка накопилось немало традиций. Одна из них – «ралли Санта-Клауса». Примета такая: в начале зимы, особенно накануне и во время рождественских каникул, акции растут быстрее, чем в другое время года. Для основных американских индексов декабрь действительно очень часто оказывается самым благоприятным месяцем за весь год. Эта закономерность наблюдается с 1950-х гг., а некоторые исследователи выводят ее аж с конца XIX в.
Считается, что люди заряжаются позитивом в период больших праздников и охотнее тратят деньги не только на подарки близким, но и на ценные бумаги. Рождественской традиции следуют не только обычные инвесторы, но и профессиональные управляющие. Обычно к январю они проводят ребалансировку портфелей и корректируют свои стратегии на следующий год. Так или иначе, в декабре акции часто начинают расти, а пик роста приходится на неделю сразу после Рождества. В среднем за последние 30 лет «ралли Санта-Клауса» наблюдалось каждые две из трех послепраздничных недель.
Если вы верите в приметы, самое время наметить план действий и активы для покупки во время «ралли Санта-Клауса» 2020–2021 гг.