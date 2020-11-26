Считается, что люди заряжаются позитивом в период больших праздников и охотнее тратят деньги не только на подарки близким, но и на ценные бумаги. Рождественской традиции следуют не только обычные инвесторы, но и профессиональные управляющие. Обычно к январю они проводят ребалансировку портфелей и корректируют свои стратегии на следующий год. Так или иначе, в декабре акции часто начинают расти, а пик роста приходится на неделю сразу после Рождества. В среднем за последние 30 лет «ралли Санта-Клауса» наблюдалось каждые две из трех послепраздничных недель.