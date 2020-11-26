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Инвесторам пора готовиться к «ралли Санта-Клауса»

Какие американские акции покупать под Рождество
Валерий Емельянов , аналитик ИК «Фридом финанс»

За историю фондового рынка накопилось немало традиций. Одна из них – «ралли Санта-Клауса». Примета такая: в начале зимы, особенно накануне и во время рождественских каникул, акции растут быстрее, чем в другое время года. Для основных американских индексов декабрь действительно очень часто оказывается самым благоприятным месяцем за весь год. Эта закономерность наблюдается с 1950-х гг., а некоторые исследователи выводят ее аж с конца XIX в.

Считается, что люди заряжаются позитивом в период больших праздников и охотнее тратят деньги не только на подарки близким, но и на ценные бумаги. Рождественской традиции следуют не только обычные инвесторы, но и профессиональные управляющие. Обычно к январю они проводят ребалансировку портфелей и корректируют свои стратегии на следующий год. Так или иначе, в декабре акции часто начинают расти, а пик роста приходится на неделю сразу после Рождества. В среднем за последние 30 лет «ралли Санта-Клауса» наблюдалось каждые две из трех послепраздничных недель.

Если вы верите в приметы, самое время наметить план действий и активы для покупки во время «ралли Санта-Клауса» 2020–2021 гг.

ЛУЧШИЕ АКЦИИ ПОД НОВЫЙ ГОД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных