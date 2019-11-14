2 часа назад / Личный счет

ВТБ снизил ставки вкладов в рублях

Ведомости
Ведомости

ВТБ снизил ставки рублевых вкладов на 0,25–0,45 процентного пункта (п. п.), следует из информации на сайте банка.

Максимальная ставка розничного вклада уменьшилась на 0,35 п. п. до 4,95% годовых (по вкладам на 181–731 день, без учета капитализации). Минимальная сумма вложений – 100 000 руб. при открытии в отделении банка, либо 30 000 руб. при открытии онлайн.

Максимальная ставка для владельцев пакета услуг «Привилегия» теперь составляет 5,65% (-0,25 п. п.). Столько банк начисляет при вложении от 5 млн руб. на срок от полугода до полутора лет

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Лучшая ставка розничного вклада в Сбербанке обвалилась сразу на 0,75% годовых
Личный счет

Ставки сезонного дистанционного вклада «Время роста онлайн» упали до 5,93% (срок 6 месяцев) и 5,55% (12 месяцев). С учетом капитализации процентов его доходность составит 6% и 5,7% соответственно.

Последний раз банк ВТБ снижал ставки рублевых вкладов в конце сентября. Тогда снижение составляло 0,05–0,4 п. п.

Чуть ранее, 6 ноября, Сбербанк снизил ставки базовой линейки вкладов в рублях на 0,15–0,5 п. п. Максимальная ставка розничного вклада Сбербанка опустилась с 5 до 4,65% годовых (вклад «Сохраняй» сроком 6–24 месяца на сумму от 400 000 руб.).

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