ВТБ снизил ставки вкладов в рублях

Максимальная ставка розничного вклада уменьшилась на 0,35 п. п. до 4,95% годовых (по вкладам на 181–731 день, без учета капитализации). Минимальная сумма вложений – 100 000 руб. при открытии в отделении банка, либо 30 000 руб. при открытии онлайн.