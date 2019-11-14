ВТБ снизил ставки вкладов в рублях
ВТБ снизил ставки рублевых вкладов на 0,25–0,45 процентного пункта (п. п.), следует из информации на сайте банка.
Максимальная ставка розничного вклада уменьшилась на 0,35 п. п. до 4,95% годовых (по вкладам на 181–731 день, без учета капитализации). Минимальная сумма вложений – 100 000 руб. при открытии в отделении банка, либо 30 000 руб. при открытии онлайн.
Максимальная ставка для владельцев пакета услуг «Привилегия» теперь составляет 5,65% (-0,25 п. п.). Столько банк начисляет при вложении от 5 млн руб. на срок от полугода до полутора лет
Ставки сезонного дистанционного вклада «Время роста онлайн» упали до 5,93% (срок 6 месяцев) и 5,55% (12 месяцев). С учетом капитализации процентов его доходность составит 6% и 5,7% соответственно.
Последний раз банк ВТБ снижал ставки рублевых вкладов в конце сентября. Тогда снижение составляло 0,05–0,4 п. п.
Чуть ранее, 6 ноября, Сбербанк снизил ставки базовой линейки вкладов в рублях на 0,15–0,5 п. п. Максимальная ставка розничного вклада Сбербанка опустилась с 5 до 4,65% годовых (вклад «Сохраняй» сроком 6–24 месяца на сумму от 400 000 руб.).